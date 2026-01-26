Mientras Hollywood mira para otro lado, Jenna Ortega decidió hablar en Sundance de lo que pasa cuando el ICE irrumpe en barrios enteros y deja familias partidas al medio. Todo explota otra vez bajo la sombra de Donald Trump, y sus palabras son una mezcla de bronca, empatía y una pregunta que muchos prefieren esquivar.
DESDE SUNDANCE
Jenna Ortega fulmina al ICE de Donald Trump: "Es difícil hablar de cine cuando pasa esto"
Jenna Ortega explota contra el ICE de Donald Trump y denuncia las detenciones ilegales mientras Hollywood calla. Bronca, corazón y un mensaje que incomoda.
Detenciones del ICE, calles calientes y Jenna Ortega decide no hacerse la tonta
El nuevo endurecimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo la administración de Donald Trump volvió a encender alarmas en varias ciudades. Según informaron varios medios, aparte de los videos difundidos en redes sociales, hubo decenas de detenciones en barrios con fuerte presencia inmigrante en Los Ángeles, con operativos sorpresa que terminaron con padres detenidos camino al trabajo, jóvenes interceptados frente a escuelas y familias separadas en cuestión de horas.
Hubo protestas que arrancaron de forma mayormente pacífica en un pequeño sector del centro angelino, pero se expandieron rápido a Nueva York, Seattle, Chicago, Austin, Las Vegas y Washington DC. La ciudad de Spokane, en el estado de Washington, incluso declaró estado de emergencia después de los bloqueos masivos de rutas. En paralelo aparecieron imágenes de autos incendiados, choques con agentes federales y saqueos, un escenario tenso que recuerda a los disturbios del '92.
En ese contexto apareció la actriz Jenna Ortega, hoy disfrutando de enorme reconocimiento gracias a la serie de Netflix Merlina que, desde el Festival de Cine de Sundance, expuso su incomodidad, apuntando contra el accionar estatal, lejos de limitarse a promocionar películas. Allí, la actriz de raíces mexicanas y puertorriqueñas, dijo:
"La falta de cualquier resolución real o sanción contra los oficiales es increíblemente aterradora y decepcionante de ver por parte de nuestro gobierno… Es difícil estar en un lugar como este, usar ropa linda y hablar de cine, cuando algo tan feo está pasando justo al lado nuestro."
Lo dijo en uno de los eventos más importantes del cine independiente estadounidense, rodeada de productores, ejecutivos y prensa internacional. Justamente ahí, donde todos hacen de cuenta que el mundo real queda afuera de la alfombra roja.
Previo a este evento, ya había disparado contra el ICE desde sus historias de Instagram unos días atrás: "El mundo está llorando por todos lados". Y siguió: "Personas en Los Ángeles están siendo arrancadas de su vida cotidiana y del amor… el que construyeron tan incansablemente durante años, igual que vos. Civiles inocentes en Irán están atrapados en medio de la guerra… Los gritos palestinos siguen siendo enterrados en los medios de todos los días."
La referencia a Medio Oriente no fue casual, ya que Ortega viene marcando hace tiempo el doble estándar de los medios sobre Palestina y otros conflictos que desaparecen rápido del radar. También apuntó directo contra la indiferencia: "Es normal sentirse confundido y sin esperanza en este momento, pero les aconsejo fuertemente que nunca dejen de prestar atención… ¿Cómo podemos preocuparnos por otra cosa cuando las libertades humanas, al otro lado del mar, están siendo violadas con tanta violencia?"
Y dejó una de las frases más fuertes del mensaje: "Decir que esto no te concierne, o que no es tu problema, es un privilegio bajo abuso." Una línea que incomoda porque pone responsabilidad donde muchos prefieren mirar para otro lado.
Jenna Ortega ya venía plantándose al poder hace rato
Lo interesante es que esto no es un arranque aislado. Ortega viene usando su visibilidad desde hace años, como en 2019, cuando criticó públicamente la ley antiaborto de Alabama, según recogió Us Weekly: "Esto es repugnante, decepcionante e inconstitucional. ¿Por qué estamos retrocediendo como país?".
Y en 2022 fue una de las firmantes, junto a Olivia Rodrigo y otros 158 artistas, de una solicitada publicada en The New York Times contra la posible caída de Roe v. Wade, como parte de la campaña "Bans Off Our Bodies" impulsada por Planned Parenthood Action Fund.
Ahora volvió a insistir en que la empatía sola no alcanza: "Escúchense y ámense. Pero estén enojados también. Edúquense lo mejor que puedan." Porque, como deja claro su mensaje, hay momentos en los que el enojo también es una forma de compromiso.
En una industria donde muchos famosos prefieren no meterse para no perder contratos ni seguidores, Ortega elige exponerse. No baja línea desde un pedestal, habla desde el cansancio, desde la bronca y desde una generación que ya no compra el verso de la neutralidad. No ofrece soluciones mágicas, pero sí algo que escasea: honestidad. Como escribió ella misma: "Mis pensamientos están pesados. Mi corazón acompaña."
Y en un clima mundial atravesado por las deportaciones, las guerras y los derechos en retroceso, que una actriz joven diga esto sin maquillaje no es menor. Porque cuando el silencio se vuelve norma, hablar claro y fuerte también es una forma de rebeldía.
