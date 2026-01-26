Jenna Ortega fulmina al ICE de Donald Trump: "Es difícil hablar de cine cuando pasa esto"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anindya Das (@anindya_das85)

Lo dijo en uno de los eventos más importantes del cine independiente estadounidense, rodeada de productores, ejecutivos y prensa internacional. Justamente ahí, donde todos hacen de cuenta que el mundo real queda afuera de la alfombra roja.

Previo a este evento, ya había disparado contra el ICE desde sus historias de Instagram unos días atrás: "El mundo está llorando por todos lados". Y siguió: "Personas en Los Ángeles están siendo arrancadas de su vida cotidiana y del amor… el que construyeron tan incansablemente durante años, igual que vos. Civiles inocentes en Irán están atrapados en medio de la guerra… Los gritos palestinos siguen siendo enterrados en los medios de todos los días."

image En Sundance y en sus historias, denunció familias rotas, guerras olvidadas y recordó que la indiferencia también es una forma de violencia.

La referencia a Medio Oriente no fue casual, ya que Ortega viene marcando hace tiempo el doble estándar de los medios sobre Palestina y otros conflictos que desaparecen rápido del radar. También apuntó directo contra la indiferencia: "Es normal sentirse confundido y sin esperanza en este momento, pero les aconsejo fuertemente que nunca dejen de prestar atención… ¿Cómo podemos preocuparnos por otra cosa cuando las libertades humanas, al otro lado del mar, están siendo violadas con tanta violencia?"

Y dejó una de las frases más fuertes del mensaje: "Decir que esto no te concierne, o que no es tu problema, es un privilegio bajo abuso." Una línea que incomoda porque pone responsabilidad donde muchos prefieren mirar para otro lado.

Jenna Ortega ya venía plantándose al poder hace rato

Lo interesante es que esto no es un arranque aislado. Ortega viene usando su visibilidad desde hace años, como en 2019, cuando criticó públicamente la ley antiaborto de Alabama, según recogió Us Weekly: "Esto es repugnante, decepcionante e inconstitucional. ¿Por qué estamos retrocediendo como país?".

Y en 2022 fue una de las firmantes, junto a Olivia Rodrigo y otros 158 artistas, de una solicitada publicada en The New York Times contra la posible caída de Roe v. Wade, como parte de la campaña "Bans Off Our Bodies" impulsada por Planned Parenthood Action Fund.

image Ya sea militando por el aborto, por Palestina o por los migrantes, Ortega deja claro que el enojo también es compromiso y que callarse, hoy, es tomar partido.

Ahora volvió a insistir en que la empatía sola no alcanza: "Escúchense y ámense. Pero estén enojados también. Edúquense lo mejor que puedan." Porque, como deja claro su mensaje, hay momentos en los que el enojo también es una forma de compromiso.

En una industria donde muchos famosos prefieren no meterse para no perder contratos ni seguidores, Ortega elige exponerse. No baja línea desde un pedestal, habla desde el cansancio, desde la bronca y desde una generación que ya no compra el verso de la neutralidad. No ofrece soluciones mágicas, pero sí algo que escasea: honestidad. Como escribió ella misma: "Mis pensamientos están pesados. Mi corazón acompaña."

Y en un clima mundial atravesado por las deportaciones, las guerras y los derechos en retroceso, que una actriz joven diga esto sin maquillaje no es menor. Porque cuando el silencio se vuelve norma, hablar claro y fuerte también es una forma de rebeldía.

