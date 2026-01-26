Cocot, Dufour y el fabricante de Adidas/Nike: Despidos, pagos en cuotas y un negro futuro cercano

Dass es la única fabricante de Nike en la Argentina y llegó a tener más de 1500 empleados. De ellos, hoy solo quedan 280.

image Dass avanzó con varias tandas de despidos de trabajadores y de más de 1500 empleados -algunos aseguraron que llegó a tener 1800- hoy quedan menos de 300.

Además, el año pasado la firma cerró la planta ubicada en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires para concentrarse solo en Misiones.

Gustavo Melgarejo, delegado de UTICRA en la planta de Eldorado, explicó: “El futuro dependerá exclusivamente de los pedidos que puedan realizar los clientes”, dijo al diario El Territorio.

El sindicalista mencionó que durante 2025 se importaron 12 millones de pares de calzado: “¿Qué hubiera pasado si esa producción se hacía acá?”, se preguntó, y respondió: “Dass hubiera tenido que tomar gente”.

Según datos sectoriales correspondientes a fines de 2025 y comienzos de 2026, las ventas de calzado se desplomaron un 31,6% en 2025 respecto de 2023, mientras que el uso de la capacidad instalada ronda apenas el 32,5%. Además, se perdieron casi 16.000 puestos de trabajo en todo el país.

Cocot y Dufour: despidos y ¿sustitución por insumos chinos?

Solo en los últimos dos meses, la empresa de lencería Cocot y la de ropa deportiva Dufour, echaron a unos 100 trabajadores de su planta ubicada en el barrio porteño de Parque Chas.

Esos despidos motivaron el viernes pasado (23/1) una protesta de los trabajadores en la puerta de la fábrica, donde también denunciaron el pago de salarios, aguinaldo y vacaciones en cuotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RPN_Oficial/status/2014780798595932531&partner=&hide_thread=false ¡NUEVOS DESPIDOS EN LA ERA MILEI! Está vez en “COCOT”.



-"El bono lo depositaron pero están atrasados un año y medio”



-"Cuando los delegados reclaman siempre dicen que el dueño no tiene plata”. pic.twitter.com/kMSZzmprbx — Revolución Popular (@RPN_Oficial) January 23, 2026

También lanzó un plan de retiros voluntarios, pero los obreros textiles aseguraron que solo contempla el pago del “50% de lo que corresponde”.

Gracias a la protesta, la patronal dejó de lado el pago de las vacaciones en febrero, marzo y abril y se comprometió a pagar un 20% este lunes 26/1, un 30% el primer lunes de febrero y en marzo el 50% restante.

Pero hay más: los trabajadores también afirmaron que hay una maniobra de sustitución de producción local por insumos importados desde China.

