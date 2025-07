Nuevos despidos masivos en Dass: Temen un cierre definitivo y anticipan más problemas

Si bien calculan "que alrededor de 100 trabajadores fueron despedidos", Melgarejo dijo que "por el momento no tenemos la cantidad de despedidos. Repudiamos la manera en que actuó la empresa por el hecho de que le notifican al personal que le iban a dar el día libre hoy pagado por falta de materiales. Una hora después nos fuimos enterando de los despidos: Nosotros entendemos la situación del país, lo que repudiamos es el accionar de la empresa, se ocultan, no dan la cara, no le dan una palabra al personal. Entendemos que es política de gobierno nacional. Sabemos que es así por la apertura de las importaciones, por la liberación del mercado. Las consecuencias hoy de esa mala política la tienen que pagar los trabajadores".