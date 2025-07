Alerta y paro por los 1200 despidos y 2000 licenciados por el freno en Vaca Muerta

"Estamos muy preocupados por la situación en Vaca Muerta. Si esto no cambia, vamos a ir a un paro total. Hay compañeros que están licenciados y otros, directamente despedidos. Se apostó a las obras de transporte, como los ductos al Atlántico, pero faltó un puente entre el presente y lo que se viene en 2026. Y ese vacío lo están pagando los trabajadores".

Según explicó a los medios, "no hay una situación en la que las empresas estén en problemas. Han hecho un paréntesis, para el 2026 porque hoy se invirtió en los ductos para salir con el petróleo y el gas al Atlántico. Están en un cuello de botella. No saben cómo sacar el gas y el petróleo", y " en este paréntesis que hay hasta 2026 optaron por bajar la actividad y echar a la gente".

Y continuó: "Tiran a la gente a la calle sin contemplaciones, sin ver que detrás de cada uno de esos obreros que dejan en la calle hay una familia y necesidades. Y en una falta total de palabra porque hemos acompañado en los peores momentos de la industria y ahora vemos que en el mejor momento nos sueltan la mano, humillando a miles de trabajadores que hoy están en una situación de incertidumbre tremenda".

Tratamos de que mediante el diálogo pudiéramos resolver esta situación, pero no tuvimos eco. No responden ni toman decisiones. El problema están poniendo no sólo a los trabajadores en una situación difícil, sino que están terminando de darle el tiro de gracia a las pymes. Por eso no nos dejan otro camino: habrá un paro de 48 horas el jueves 31 y el viernes 1° de agosto Tratamos de que mediante el diálogo pudiéramos resolver esta situación, pero no tuvimos eco. No responden ni toman decisiones. El problema están poniendo no sólo a los trabajadores en una situación difícil, sino que están terminando de darle el tiro de gracia a las pymes. Por eso no nos dejan otro camino: habrá un paro de 48 horas el jueves 31 y el viernes 1° de agosto

La semana pasada, Rucci tuvo una reunión con sus pares de Chubut, Jorge Ávila, y Santa Cruz, Rafael Güenchenen, donde se propusieron consolidar "una estrategia común frente al deterioro de la actividad". Los sindicalistas acordaron establecer una mesa de seguimiento periódica para evaluar la situación de cada cuenca y actuar de manera coordinada ante posibles conflictos.

image La semana pasada, Marcelo Rucci tuvo una reunión donde se vio con sus pares de Chubut, Jorge Ávila, y Santa Cruz, Rafael Güenchenen, y propusieron consolidar "una estrategia común frente al deterioro de la actividad".

Alerta también en las pymes regionales

Pero la caída de la actividad en los campos maduros y el escenario de freno en Vaca Muerta encendió alertas también entre las pymes regionales.

De allí que la Federación de Cámaras del Sector Energético (Fecene) logró un acercamiento con las operadoras en la Casa de Neuquén de Buenos Aires, con la participación del gobernador Rolando Figueroa. Allí estuvo también Marcelo Rucci.

La definición fue la creación de la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta con varias líneas de trabajo como priorizar la contratación local, el sindicato pidió revertir los empleos suspendidos y, finalmente, se propuso identificar obras de infraestructura prioritarias -como las viales-.

