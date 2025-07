Filtran audios de Sebastián Pareja: Pide respetar acuerdos con Malena Galmarini

"Es un acuerdo que no hay chance de no cumplir. No estoy discutiendo si estamos de acuerdo o no, si nos parece bien o no, o si hay algún argumento. Es así. Yo no tengo nada que ver. Es una bajada de línea de arriba que hay que cumplir”, insistía Pareja.

Por los pasillos

Vale recordar que por aquellos días se dijo por los pasillos que el Frente Renovador ayudó a La Libertad Avanza, cuyo armado era todavía demasiado incipiente, a cumplir formalmente con la estructura necesaria para cumplir con los requisitos de la Justicia electoral. A cambio, el mileísmo le habría otorgado lugares secundarios a dirigentes del massismo en listas locales.

También se dijo que la hipótesis de Sergio Massa en aquel año resultaba que el rival a vencer era, Juntos por el Cambio, por lo que colaborar con Javier Milei serviría para dividir el voto de la centroderecha.

Por cierto, semejante trascendido bien puede inscribirse dentro de las diferencias internas que tomaron dimensiones exageradas luego del cierre de listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde las fuerzas del cielo, no salieron lo beneficiadas que hubieran deseado.

