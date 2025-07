Sebastián Pareja salió a ponerle límites a los tuiteros libertarios: "El que cuestione, cuestiona a Milei"

Sebastián Pareja y la 'Paz interna'

“Tratamos de no cumplir, no con cupos porque sería caer en una lógica de antaño, sino más bien por el mérito, el aporte. Y en el medio, un acuerdo con el PRO que había que respetar, no en el cupo sino en poder expresarse en las listas. También con Patricia Bullrich, a quien había que reconocerle su representatividad”, explicó Pareja en otro tramo de la entrevista.

En esa línea, insistió con la advertencia a los críticos digitales: “Hay paz interna. Hicimos un cierre de listas bueno. No nos pasó lo del peronismo. Estas cuestiones que se ven en los diarios a mi no me lo vino a manifestar nadie. Estamos hablando de un mundo virtual y repito: 'La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente’”.

“Pese al corte de luz y la trampa del kirchnerismo, presentamos las listas en tiempo y forma y damos a la ciudadanía 2.217 candidatos con un registro de ficha limpia”, remarcó y finalizó: “puede haber un error, pero en general hicimos ese trabajo”.

Quejas de las Fuerzas del Cielo

Desde el cierre de listas, el silencio reina entre los referentes más visibles de Fuerzas del Cielo. Ni Daniel Parisini (conocido como El Gordo Dan), ni Agustín Romo, ni el propio Santiago Caputo —ni siquiera desde las cuentas de X que se le adjudican— emitieron comentarios. Tampoco lo hicieron las cuentas orgánicas del grupo. El desconcierto es total: si bien sabían que Karina Milei, Sebastián Pareja y los Menem manejaban la lapicera, esperaban cierta “racionalidad” en el armado.

Sin embargo, la tropa no se quedó callada. Este lunes 21/07, la cuenta libertaria “Traductor” —atribuida a Esteban Glavinich— explotó contra Karina Milei, los Menem y Sebastián Pareja.

Aunque “Traductor” no es considerado un militante digital orgánico de Fuerzas del Cielo como sí lo es Parisini, es uno de los tuiteros libertarios más convocantes de la red.

“Osada jugada la de mear a los que te dieron y sostuvieron el poder para priorizar paracaidistas sin ideas ni moral”, escribió.

Luego, apuntó contra Pareja por el caso de Morillo.

image

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei esquiva los riesgos de rutas nacionales y Santa Fe no lo deja pasar

"Esta elección en la provincia de Buenos Aires la definirán los intendentes y no las cabezas de las listas"

"Se van a sorprender con los resultados de Octubre" dijo Milei en el Derecha Fest: no se permitió transmisión

"Peron-simios", "saquen al pingüino del cajón", "almas inmundas", "hdp", "kukarruel" y "odiar periodistas"