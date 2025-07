Javier Milei esquiva los riesgos de rutas nacionales y Santa Fe no lo deja pasar

image La Provincia señala con carteles la responsabilidad del Gobierno.

Las rutas nacionales, todo un problema

Al respecto, Enrico se mostró preocupado y expresó que "Es simplemente una tarea de emergencia, pero necesaria, que desde Vialidad Provincial se hizo al borde de las vías para tapar unos pozos que hundían a los vehículos".

Sobre esa línea precisó que "En una ruta como la 8, que desde estas vías ubicadas en el cruce con la 14 hasta la curva de Pastorino, está en un estado lamentable, llena de pozos y desniveles, incluso con un rayado del asfalto perteneciente a una obra que nunca se terminó".

"¿Por qué lo hicimos? Es que si no lo hacíamos con nuestras cuadrillas, quién iba a venir a tapar estos pozos… mucho menos ahora que ni siquiera el Gobierno tiene claro qué pasará con Vialidad. Y estamos hablando de baches que se profundizaron en las últimas semanas, no hablamos de roturas de hace años".

De manera continuada, el ministro recordó que sobre la Ruta 33, a la altura de Murphy, también se utilizaron recursos propios. "Desde Vialidad Provincial al menos intervenimos con arreglos de emergencias que permitan transitar el sector", señaló.

Obra de urgencia

Sin embargo, Enrico aclaró que "esta intervención que hicimos no son las obras definitivas que Nación debería ejecutar; sólo es una reparación de urgencia, solidarizándonos con la causa, para tapar esos baches riesgosos que ya son inadmisibles".

"Sobre la Ruta 8, que es nacional, se debe proyectar una serie de reparaciones definitivas, pero por el momento Nación parece estar cerrada a las obras de mantenimiento que los vecinos reclaman", cerró.

image Es preocupante el tramo de las rutas.

