Venden la mitad de YPF Agro para concentrarse en el oro negro

“Únicamente le podrán comprar gasoil a YPF. Nos compran a nosotros y nos pagan, yo no quiero que me paguen más con chupetines, ketchup, ni soja ni nada, porque no tengo idea cómo venderlo, porque siempre pierdo plata. Como no quiero saber eso, se los doy a alguien que sepa y lo vuelva a hacer mucho más eficiente que nosotros, y como nosotros hicimos todo el efecto comercial durante 20 años, nos merecemos ganar plata también. Alguien va a licitar, va a ganar, va a repartir las ganancias y seguramente nosotros vamos a tener el CFO, porque es bueno estar adentro de todo”, detalló Marín.