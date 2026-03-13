YPF gastó $130.000 millones en publicidad y propaganda (y sueldos de $90 millones)

YPF gastos

Así las cosas, en los hechos, el relato libertario de 'austeridad' choca con la realidad en YPF... En lugar de frenar con el “dispendio” en ámbitos del Estado que tanto denuncia Javier Milei, hizo crecer notablemente el monto de desembolsos por promoción de la petrolera.

Ya en agosto de 2024 Urgente24 daba cuenta de esta contradicción (o hipocresía...), advirtiendo que se trataría de una forma de financiación directa hacia los periodistas 'amigos'. Lo mismo ocurriría con otras empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. No hubo fin de la pauta sino explosión de la publicidad. Resultaría interesante conocer quién verifica que YPF asigne en forma eficiente esas partidas publicitarias porque la sospecha de varios es que se destina a 'alquilar' el favor de medios y periodistas.

YPF: Quiénes conforman el directorio (con sueldos millonarios)

El directorio de YPF está encabezado por Horacio Daniel Marín, designado presidente de la petrolera por el gobierno de Javier Milei. Junto a él se sientan 11 directores titulares que representan distintos sectores políticos, sindicales y provinciales. Entre ellos figuran Manuel Adorni, Lisandro Catalán, Martín Maquieyra, Eduardo Alberto Ottino, Guillermo Gustavo Koenig, Emiliano José Mongilardi, César Rodolfo Biffi, Andrea Mariana Confini, Guillermo Francos, Gerardo Damián Canseco y José Daniel Álvarez.

A su vez, la comisión Fiscalizadora está integrada por los síndicos Raquel Inés Orozco, Santiago Carlos Lazzati y Juan Andrés Gelly y Obes.

El balance no detalla con precisión el esquema de distribución interna de los honorarios ni cuánto percibió cada integrante en forma individual, lo que abre interrogantes sobre el criterio utilizado para repartir las remuneraciones dentro del órgano de conducción, destaca Real Politik.

Un caso particular es el del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien comenzó a percibir honorarios del directorio tras dejar su cargo en el gobierno nacional.

Mientras ejercía funciones como jefe de Gabinete, Francos ocupaba un lugar en el directorio de YPF sin cobrar honorarios, una práctica habitual en algunos gobiernos para evitar la superposición de remuneraciones públicas. Sin embargo, una vez fuera del gabinete pasó a cobrar las retribuciones correspondientes al cargo.

Fuentes del sector energético señalaron al citado medio que el esquema de remuneraciones fijado por la conducción de YPF estableció honorarios promedio cercanos a los $80 millones mensuales para cada director, aunque ese monto puede variar según actualizaciones vinculadas a inflación, dólar u otros factores.

El propio Francos, consultado recientemente sobre su nueva etapa tras dejar la jefatura de Gabinete, describió su vida actual con un tono relajado: “No es fácil el ocio después de tantos años de estrés en la política”, dijo en una entrevista, en la querelató que dedica parte de su tiempo a su emprendimiento agropecuario en la localidad bonaerense de Roque Pérez.

De acuerdo con lo informado por fuentes que conocen el funcionamiento interno de la compañía, la carga de trabajo del directorio suele consistir en reuniones periódicas que demandan apenas algunas horas cada dos semanas, lo que alimenta aún más las críticas sobre el nivel de las remuneraciones.

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