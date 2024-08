De Andrés Bidart a Guillermo Garat: La conexión Santiago Caputo

En cuanto a Santiago Caputo, el asesor está autosobrevalorado, aún cuando haya acertado en ocupar la agenda de opinión pública con la depreciación final de Alberto Fernández. Pero esto no equivale a quitarle 'masa crítica' al kirchnerismo -enfrentado con el violento exPresidente- y mucho menos al peronismo, si Luis Caputo y Santiago Bausili no consiguen algún éxito en materia de consumo doméstico.

los menem.jpg Martín y 'Lule' Menem, primos integrantes del equipo de Karina Milei.

La pauta publicitaria

Es interesante, en el relato de Fidanza, la descripción de Caputo tomando control de la SIDE (y su 'caja', aunque Urgente24 cree que no fue por asalto sino a pedido de Javier Milei ¿no hubo una instrucción precisa antes de aquel viaje a Tierra del Fuego?) y del presupuesto de YPF.

Resultaría interesante conocer quién verifica que YPF asigne en forma eficiente esas partidas publicitarias porque la sospecha de varios es que se destina a alquilar el favor de medios y periodistas. Obviamente que ejecutivos tales como Fabián Fernández lo niegan y ponen por ejemplo a El Destape, de Roberto Navarro, ex kirchnerista. Pero quien manda es un tal Guillermo Garat, una extensión de Santiago Caputo.

Garat es conocido como ex asesor de María Eugenia Vidal, de pública militancia en el PRO pero que luego trabajó en el fallido intento de Eduardo De Pedro (La Cámpora) de convertirse en candidato presidencial. Garat es un ejemplo de cómo el PRO no institucional se volcó a la bolsa de trabajo de Milei (y Caputo anhela que ocurra algo parecido con el peronismo no K aunque es una de sus burlerías).

La pauta publicitaria de YPF la 'cursa' en 2024 la agencia Sentidos, tal como sucedía cuando La Cámpora tenía esa 'caja' en días de Alberto Fernández. El dueño de Sentidos es Andrés Bidart.

En el pasado hubo 2 momentos en que se habló de Bidart:

cuando el ex alcalde municipal de La Plata y ex funcionario de Javier Milei, Julio Garro , contrató con un presupuesto llamativo, según InfoMIBA.com.ar/ , a "Pieza Producciones S.R.L, y Sentidos S.A, cuyo presidente y accionista de control, Andrés Bidart, mantiene estrecha relación con el asesor del ex presidente Mauricio Macri, Carlos Grosso"; y

, contrató con un presupuesto llamativo, según , a "Pieza Producciones S.R.L, y Sentidos S.A, cuyo presidente y accionista de control, Andrés Bidart, mantiene estrecha relación con el asesor del ex presidente Mauricio Macri, Carlos Grosso"; y cuando ocurrió la famosa visita del juez Julián Ercolini y otros a Lago Escondido, y se dijo que el organizador había sido un tal Tomás Reinke. La revista Noticias de la Semana reportó:

"(...) Reinke trabajó en áreas comerciales del Grupo Clarín hasta el 2008 y luego, entre el 2015 y el 2020, se radicó en el valle rionegrino para trabajar como gerente del diario Río Negro, lo que le permitió conocer a Van Ditmar. En medio de la pandemia regresó a Buenos Aires y su amigo Andrés Bidart, dueño del Grupo Sentidos, le propuso hacerse cargo de la agencia de marketing digital Mediabit SA, parte del mismo emprendimiento. Fue así como recuperó su relación con Clarín, porque entre los clientes del Grupo Sentidos hay cuentas estatales como las de Anses, Pami, Presidencia de la Nación, YPF, Aysa y el Ministerio del Interior, entre otras, que ponen pauta oficial en los medios. En Clarín, sin ir más lejos. (...)".

andres-bidart-728x546.webp

De pronto el 'universo Santiago Caputo' aparece teñido de hábitos fenicios y no faltan quienes hablan del 'eterno retorno' (¿a qué se referirán?). Y los comentarios no provienen de Karina ni de su staff. Pero el riesgo -se supone que él es fatuo pero no tonto- sería ignorar que el orden de los factores sí altera el producto, en este caso.

Fidanza también ubicó dentro del 'universo Santiago Caputo' a la consultora Alejandra Rafuls, quien niega relación alguna con Bidart pero reconoce que conoce a Caputo por intermedio de Rodrigo Lugones. La línea de contacto en ese caso es Enrique Nosiglia. Mucho se habló de él en estos días por haber conseguido 2 asientos en la Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, además de una silla en ese tema en Jefatura de Gabinete.

Interesante personaje Lugones: él siempre sale bien parado de las calesitas que choca.

Es desconocido, aunque motivo de intrigas periodísticas, por qué Caputo podría llamar a Rafuls, histórica asesora de Fernando Espinoza y Verónica Magario (La Matanza) pero también del gobernador Axel Kicillof.

Los gobernadores

De todos modos el armario es muy precario porque si fuese cierto que Santiago Caputo convoca a los gobernadores para canjear dinero por apoyo, tendría que conseguir que ellos reciban el dinero que les promete.

¿Significa que se deja a un lado el Orden Fiscal? ¿No habrá acuerdo con el FMI?

El incumplimiento de la promesa a los gobernadores desgastó a Guillermo Francos desde que era ministro del Interior. Ahora que es Jefe del Gabinete de Ministros no ha mejorado su credibilidad. Son más los gobernadores que se quejan que los que apoyan.

En cualquier caso, especular en 2024 con lo que sucederá en 2025 es ciencia ficción. Hasta ahora, los dólares que precisa la economía siguen sin aparecer. Y sin dólares no hay Paraíso.

guillermo-garat.webp Guillermo Garat, ejecutivo de YPF.

La mentira

Lo interesante de la columna de Fidanza es que se refleja el renovado incumplimiento de parte de Javier Milei de sus promesas de campaña.

Uno de los reproches de Milei a 'la Casta' era el incumplimiento de sus promesas. Volver a la pauta publicitaria del Estado antes de 1 año, por ejemplo, es otro ejemplo de que Milei no es Milei. Será interesante conocer el presupuesto que destinará la AFIP a la publicidad del 'blanqueo' porque es dinero de los contribuyentes.

Ya bastantes rumores hay acerca de una emisión monetaria no declarada de $ 4 billones y de cierta desconfianza hacia los números del INdEC de Marco Lavagna.

Luego, habrá que trazar una relación entre la inversión y la tasa de retorno para conocer si fue eficiente el destino de los recursos. Hasta ahora, para la mayoría de los agentes económicos, el 'blanqueo' no es de fiar. Fue la enseñanza más importante del que realizó el gobierno de Mauricio Macri, del que participaban Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Otra vez: mientras los gobernadores no resulten notificados de que se restableció el ingreso de un flujo de dólares, la seducción de Santiago Caputo será más 'jarabe de pico' de sus adláteres que una realidad. Cuidado con los mitos y leyendas que necesitan los políticos para seguir 'currando'. En cuanto a Karina ¿con qué gobernador puede sentarse ella o 'Lule' a negociar? Lo que queda en concreto es la limitación de Javier Milei para trabajar de líder político más allá de sus fans en redes sociales, 1 periodista de TN y 4 de LN+.

