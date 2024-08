Gabriel Solano: "Lo de Alberto es parte de la degradación política del peronismo"

En ese contexto, Gabriel Solano consideró que lo que pasó con el expresidente "es el final político de un derrumbe previo; ya que Alberto Fernández es uno de los grandes responsables del triunfo de Javier Milei y su Gobierno fue un fracaso estrepitoso", opinó.

De todos modos, pidió no olvidar que la gestión anterior no fue solo el fracaso de Alberto Fernández, "es el fracaso del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa, donde fue Gobierno todo el peronismo. Incluso, se llamaba Frente de Todos. Es decir, que nadie estaba afuera y fue una alianza que incluía el conjunto del peronismo".

Pero además del fracaso político que resultó ser el gobierno de Fernández y CFK según Solano, se le suma también lo que el define como la degradación del partido justicialista y aliados, realidad que según el legislador se viene dando desde hace tiempo y que los hechos lo dejan más que demostrado.

"Estos hechos de violencia tan repudiables del expresidente Alberto Fernández no es un hecho causal o hechos aislados. En el medio tuvimos también lo que ocurrió con José Alperovich (condenado por violación a su sobrina) uno de los máximos referentes del peronismo, tuvimos lo que pasa con Fernando Espinoza, intendente de La Matanza (acusado por abuso sexual a su secretaria), y lo que pasó con Martín Insaurralde que también fue un escándalo de grandes proporciones (investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito), por lo tanto, insisto, no estamos frente a un hecho aislado o privado, sino que estamos frente a una degradación política muy fuerte de todo lo que es el universo del peronismo, y que este hecho tan conmocionante me parece que lo pone de manifiesto", describió el legislador porteño.

Sobre el concepto de descomposición política quiso ser reiterativo y enfático, y en diálogo con este medio lanzó una contundente crítica:

"Reitero: no es un hecho aislado. Diferentes figuras, incluso máximos referentes del peronismo aparecen involucradas en este tipo de situaciones y muchas de esas situaciones, incluso, hasta el día de hoy, siguen siendo cubiertas por el espacio... Por ejemplo, con el caso de Espinoza es muy notorio y muy evidente que nadie del justicialismo se ha pronunciado".

Y lanzó: "Es todo muy claro; es una descomposición de un movimiento político que es el peronismo, y que no es casual que sus actuales dirigentes terminen involucrados en semejantes acusaciones".

La degradación política también alcanza a LLA

En esa misma línea, Solano quiso aclarar que la descomposición en el ámbito político no afecta sólo al peronismo, y según su análisis, el gobierno de Javier Milei y la dirigencia de La Libertad Avanza también están alcanzados, y en consecuencia deslizó su análisis: "La descomposición política no es exclusiva del peronismo".

"Lo que sucede es que el pueblo argentino tiene un problema político de fondo, pensemos que hoy las dos fuerzas políticas principales están degradadas; una está hundida moralmente con todo esto (el peronismo), que no es sólo Alberto sino un conjunto de hechos. Y del otro lado tenemos al Gobierno, quienes se van a sacar fotos y encontrarse con los genocidas. No hay dudas de esta degradación", dijo.

Sin embargo, hay quienes "no se hacen cargo" de dicha descomposición política y moral, y en ese sentido Solano no dudó en disparar contra Cristina Fernández de Kirchner. Ni bien estalló el escándalo, CFK supo enviar un mensaje a través de un comunicado de La Cámpora, en el que aseguran -entre otras cuestiones- que CFK también fue víctima de la violencia de Alberto.

"Es llamativo como todos se despegan. La Cámpora dice que CFK fue víctima de violencia de género por parte de Alberto; cosa que hasta el momento la exvicepresidenta nunca había pronunciado... Yo creo que este tipo de declaraciones tiene un exclusivo propósito y es eludir la responsabilidad que le compete por haber designado a Alberto Fernández como Presidente", opinó.

Consultado sobre su opinión respecto de si el kirchnerismo o CFK sabían de las actitudes violentas del expresidente, Solano respondió: "No sé si CFK sabía o no sabía, lo que sí está claro decir es que Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, lo fue también de Cristina, y la designación de Alberto Fernández fue una decisión exclusiva de ella, que un día, un sábado a la mañana, hizo un video y lo anunció por las redes sociales".

Y siguió: "Ahora en vez de hacerse cargo del fracaso de ese Gobierno, tenemos que se quiere victimizar, y acá la víctima no es CFK, sino que es, en un caso la exesposa de Alberto Fernández, y por otro lado toda la Argentina y especialmente el pueblo trabajador, que pagó carísimo lo que fue el gobierno de Alberto y ahora paga carísimo el gobierno de Javier Milei, entendiendo que la culpabilidad la tiene el Gobierno anterior".

De todas maneras, este viernes 09/08 CFK finalmente rompió el silencio y habló sobre el caso, remarcando la realidad que padecen cientos de mujeres argentinas -ella incluida- y remarcó que las fotos de Fabiola golpeada "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza".

Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología.

Pero las imágenes que vimos…



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2024

Es estancamiento de la Izquierda

Además de los escándalos políticos que hoy son agenda en la Argentina, Gabriel Solano fue consultado por U24 sobre la Izquierda como partido político y su estancamiento en términos de crecimiento, lo que conlleva a que a pesar de tener ideas que aseguran favorecerán a los trabajadores de todo el país, no consiguen las adhesiones necesarias para realmente poder llevar adelante proyectos políticos y de país que sean trascendentales.

Ante la pregunta, el legislador de CABA respondió: "Yo creo que el problema de la Izquierda es que siempre ha sido, históricamente, seguidilla del peronismo, y eso lo justificó a unirse en muchas veces con ese espacio; porque había muchos trabajadores dentro de ese espacio, o supuestamente habían muchos trabajadores, y eso a la izquierda le significó un problema y perder su fuerza política propia, y eso hay que superarlo definitivamente porque el derrumbe político, económico y moral es evidente".