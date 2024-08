Chiara Páez: El femicidio que fundó el Ni Una Menos sufrió un revés judicial

Después del primer Ni Una Menos la situación cambió con el feminismo

En otro momento de la entrevista, Verónica contó que después del primer Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, ya no participó por desencuentros con las organizadoras y por el rumbo que fue tomando el movimiento feminista. "Yo no le pongo un color a la violencia. Si tiene que tener uno es el violeta, y tiene que ser de todas. No de un pañuelo celeste o verde. La violencia puede atravesar a cualquier mujer, independientemente de su ideología o creencia", argumentó Camargo.

Este viernes, la mujer estuvo en Rosario, donde dio una charla en el Concejo Municipal de Rosario sobre su experiencia. "Hago estas charlas a partir del femicidio de Chiari y por haber sido parte del primer Ni Una Menos. Pero después ya no me sentí parte (del feminismo)" contó Verónica y destacó que se sintió excluida cuando la campaña del aborto legal copó el movimiento feminista y algunas acciones "se radicalizaron".

"Hago hincapié en trabajar en unidad, respetarnos unas a otras. Tenemos puntos en común y eso hay que aprovecharlo", afirmó Camargo, quien agregó que sigue unida al Ni Una Menos en Rufino y busca trabajar con mujeres de diversa procedencia ideológica: "Creo que ese primer Ni Una Menos sirvió mucho porque puso el tema en agenda y se empezó a visibilizar todo, pero falta muchísimo", aseguró.

El inicio del Ni Una Menos

El femicidio de Chiara Párez dio inicio dos meses después al movimiento Ni Una Menos, que más tarde se extendería a otros países de América Latina como Uruguay, Chile, Brasil, México y Perú, y también cruzó el Atlántico para hacerse fuerte en España.

La primera marcha se celebró el 3 de junio de 2015 en ochenta ciudades de Argentina, reclamando justicia para Chiara y denunciando la violencia de género en Argentina y el asesinato sistemático de mujeres. Esas marchas movilizaron alrededor de 500 mil personas, permitieron dar mayor visibilidad a reclamos que el feminismo reclamaba desde hacía años.

Si sos víctima de violencia de género, o conocés a alguien que lo sea, en Rosario podés comunicarte con el Teléfono Verde 0800 444 0420, todos los días del año, durante las 24 horas. Si no podés hablar, escribí al WhatsApp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911. A nivel nacional, existe la línea 144, que asiste y asesora en situaciones de violencia de género.

