Usurpación de las Islas Malvinas: La historia que empezó en 1833 y no se olvida más

Y es que Malvinas está en los murales del barrio, en el nombre de la plaza, en la esquina con la placa que recuerda a un excombatiente, en el auxiliar escolar que fue soldado y hoy acompaña a los chicos en la escuela. Está en los actos escolares, en los himnos cantados con el corazón, y hasta en las rondas de mate donde se habla de lo injusto que fue todo.

image.png Malvinas se enseña y se recuerda en escuelas, calles y actos. La lucha sigue viva, respaldada por la Constitución y apoyos internacionales que exigen diálogo al Reino Unido.

Además, organismos internacionales como la ONU, la OEA, el MERCOSUR, CELAC y hasta el Grupo de los 77 y China reconocen que hay una disputa de soberanía sin resolver y piden que Argentina y Reino Unido se sienten a negociar. Pero, claro, los británicos siguen mirando para otro lado.

Mientras tanto, la Constitución nuestra lo dice clarito: recuperar ese pedazo de suelo, por la vía pacífica y diplomática, es un objetivo que no se negocia. Va más allá de la geografía: es sobre la memoria, la justicia y el respeto por una historia que nos une como país. Porque Malvinas no se olvida, no se negocia, y sobre todo, no se abandona.

