Ciencia: La depresión puede destruir tu cerebro a cualquier edad

image.png Esta investigación representa un hito en la comprensión de cómo los problemas de salud mental pueden afectar el funcionamiento cerebral a largo plazo. El equipo internacional trabajó con una metodología exhaustiva que les permitió revisar múltiples estudios previos y crear un panorama más completo de esta relación compleja entre mente y cerebro.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista eClinicalMedicine bajo el título "Temporal dynamics in the association between depression and dementia: an umbrella review and meta-analysis", analizó datos de millones de personas para establecer una conexión preocupante entre los trastornos del estado de ánimo y las enfermedades neurodegenerativas.