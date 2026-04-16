Archivos secretos de Los Álamos revelaron estudios clasificados sobre OVNIS

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Entre los archivos compartidos con el medio británico se identificaron:

Imágenes de objetos con forma de disco y cilindro

Fotografías de círculos en cultivos de ubicaciones no reveladas

de ubicaciones no reveladas Un documento de 1987 titulado Illustrations and Photos by the Gulf Breeze Witness, con decenas de bocetos y ampliaciones fotográficas de avistamientos sobre esa ciudad costera de Florida entre 1987 y 1991

El vínculo histórico entre Los Álamos y los OVNIs

El LANL no es ajeno a la controversia extraterrestre. El laboratorio, ubicado a unos 55 kilómetros al noroeste de Santa Fe, jugó un papel central en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo uno de los centros de investigación nuclear más importantes del mundo.

Su cercanía al llamado "Triángulo Nuclear" de Nuevo México lo vincula históricamente a avistamientos de "bolas de fuego verdes" cerca de instalaciones atómicas a finales de la década de 1940.

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Trabajadores del laboratorio han reportado en el pasado la existencia de almacenes secretos con materiales de origen desconocido, aunque estas afirmaciones nunca fueron verificadas de forma independiente.

Los archivos de Gulf Breeze: un caso documentado

Uno de los elementos más llamativos del paquete son los registros del caso Gulf Breeze, considerado uno de los episodios de avistamiento más documentados en la historia de EE.UU.

Múltiples testigos describieron naves en forma de disco con filas de luces blancas brillantes, luces rojas y verdes intermitentes y "portillas" visibles. Algunos objetos fueron estimados entre 3 y 36 metros de diámetro, flotando silenciosamente sobre casas, costas y zonas boscosas.

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Las fotografías atribuidas al testigo clave Ed Walters muestran objetos luminosos con centros blancos sobreexpuestos rodeados de halos rojizos o azul-verdosos, junto con lo que los investigadores identificaron como material eyectado o protuberancias de las naves.

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