PODS 9_980x80_NARANJA
urgente24
OMNI Secretos > ovnis >

IMPRESIONANTE

Archivos secretos de Los Álamos revelaron estudios clasificados sobre OVNIS

Un funcionario del laboratorio falleció dejando una colección de archivos secretos que confirman décadas de estudios sobre ovnis en Los Álamos.

16 de abril de 2026 - 21:14
Ovnis o qué.&nbsp;

Ovnis o qué. 

Después de la muerte del exjefe de ciberseguridad del Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL), en Nuevo México, su hijo encontró entre sus pertenencias una serie de archivos secretos con referencias a "anomalías atmosféricas". ¿Ovnis serán reales?

image
El material fue entregado al periodista Jeremy Corbell, conocido por sus investigaciones sobre fen&oacute;menos a&eacute;reos no identificados (UAP, por sus siglas en ingl&eacute;s).

El material fue entregado al periodista Jeremy Corbell, conocido por sus investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

Los documentos incluirían memorandos internos, informes científicos, fotografías históricas y registros de reuniones de alto nivel gubernamental vinculados, según las fuentes, al estudio de sistemas de propulsión de OVNIs.

Seguir leyendo

Qué afirma Jeremy Corbell con estos archivos secretos

Corbell presentó los detalles en su nuevo documental Sleeping Dog, dirigido por Michael Lazovsky y con estreno previsto para el 12 de mayo de 2026. El periodista aseguró al Daily Mail que pasó años verificando la autenticidad del material antes de hacerlo público:

"Los Álamos siempre fue un lugar donde existían elementos del estudio del fenómeno OVNI… estos documentos son prueba al 100% de que Los Álamos lo tomaba muy en serio."

image

Entre los archivos compartidos con el medio británico se identificaron:

  • Imágenes de objetos con forma de disco y cilindro
  • Fotografías de círculos en cultivos de ubicaciones no reveladas
  • Un documento de 1987 titulado Illustrations and Photos by the Gulf Breeze Witness, con decenas de bocetos y ampliaciones fotográficas de avistamientos sobre esa ciudad costera de Florida entre 1987 y 1991

El vínculo histórico entre Los Álamos y los OVNIs

El LANL no es ajeno a la controversia extraterrestre. El laboratorio, ubicado a unos 55 kilómetros al noroeste de Santa Fe, jugó un papel central en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo uno de los centros de investigación nuclear más importantes del mundo.

Su cercanía al llamado "Triángulo Nuclear" de Nuevo México lo vincula históricamente a avistamientos de "bolas de fuego verdes" cerca de instalaciones atómicas a finales de la década de 1940.

image

Trabajadores del laboratorio han reportado en el pasado la existencia de almacenes secretos con materiales de origen desconocido, aunque estas afirmaciones nunca fueron verificadas de forma independiente.

Los archivos de Gulf Breeze: un caso documentado

Uno de los elementos más llamativos del paquete son los registros del caso Gulf Breeze, considerado uno de los episodios de avistamiento más documentados en la historia de EE.UU.

Múltiples testigos describieron naves en forma de disco con filas de luces blancas brillantes, luces rojas y verdes intermitentes y "portillas" visibles. Algunos objetos fueron estimados entre 3 y 36 metros de diámetro, flotando silenciosamente sobre casas, costas y zonas boscosas.

image

Las fotografías atribuidas al testigo clave Ed Walters muestran objetos luminosos con centros blancos sobreexpuestos rodeados de halos rojizos o azul-verdosos, junto con lo que los investigadores identificaron como material eyectado o protuberancias de las naves.

--------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El truco de WhatsApp para recuperar memoria al instante

A Yanina Latorre se le dio vuelta la tortilla: Fue al cruce y la frenaron en seco

Telefe sube la guardia: El Trece encontró su caballito de batalla y se queda con el rating

Mirtha Legrand expuso sin piedad a una de sus invitadas: "Vos te enamoraste de un hombre...

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES