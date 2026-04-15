Telefe sube la guardia: El Trece encontró su caballito de batalla y se queda con el rating

Esta jugada tiene un objetivo directo: competir de igual a igual contra "La Peña de Morfi" (Telefe).

El fenómeno detrás de 'Little House on the Prairie'

Resulta paradójico que una producción lanzada originalmente en 1974 sea la respuesta a la crisis de audiencia de 2026. La serie, conocida originalmente como "Little House on the Prairie", se emitió hasta 1983, completando 9 temporadas y 204 episodios.

El éxito actual radica en la universalidad de sus valores y la vigencia del drama humano. Basada en los libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder (quien nació en 1867 y falleció en 1957), la trama transcurre en las décadas de 1870 y 1880.

image "La familia Ingalls".

El desembarco en el streaming: Netflix se suma a la fiebre

Sin embargo, la vigencia de la marca "Ingalls" tampoco pasó desapercibida para los gigantes del streaming. Mientras El Trece exprime el formato en la TV de aire, Netflix confirmó el estreno de su propia adaptación para el próximo 9 de julio.

El gigante de la N roja ya comenzó a calentar motores con un avance que apela a la fibra emocional de los fans. El video difundido muestra imágenes de la familia en su travesía, mientras una narración recuerda: “Ma y Pa y Mary y Laura dejaron los grandes bosques de Wisconsin y se mudaron a la pradera, donde una nueva vida los esperaba”.

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