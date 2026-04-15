Telefe sube la guardia: El Trece encontró su caballito de batalla y se queda con el rating

La batalla por el rating en la televisión abierta argentina no da tregua, pero El Trece parece haber encontrado un "tesoro" en el archivo que pone en jaque a Telefe. Si el canal de Martínez tiene en "Los Simpson" su amuleto inagotable, la señal de Constitución responde con un clásico inoxidable: "La familia Ingalls".
La serie, que cuenta las aventuras de los colonos en el Medio Oeste de Estados Unidos, a finales del siglo XIX, se convirtió en el "caballito de batalla" inesperado del canal. Ante los números de audiencia que la posicionan frecuentemente como lo más visto del día, la gerencia de programación decidió extender sus emisiones a partir del próximo sábado 18/04 para blindar su pantalla.
El Trece mueve sus fichas
La estrategia es clara: ocupar la mayor cantidad de horas posibles con contenido que garantice un piso alto de encendido. Desde este sábado, "La familia Ingalls" ganará terreno y se emitirá de 11:00 a 18:00 hs, sumando una hora adicional a su franja habitual.
Pero la nostalgia no viene sola. Para calentar la pantalla antes del arribo de los Ingalls, el canal decidió reeditar la icónica serie de "Batman", protagonizada por Adam West en 1966. La cita con el "Hombre Murciélago" será a las 10:00 hs, formando un bloque retro que busca captar tanto al público infantil como al adulto nostálgico.
¿Qué pasa los domingos con el rating?
Ahora bien, el domingo es el día de mayor competencia, y El Trece no piensa ceder. En ese día, la serie tendrá doble función, dado que los espectadores podrán ver a la familia de Laura Ingalls antes de "Almorzando con Juana" y también después del programa de la nieta de Mirtha Legrand.
Esta jugada tiene un objetivo directo: competir de igual a igual contra "La Peña de Morfi" (Telefe).
El fenómeno detrás de 'Little House on the Prairie'
Resulta paradójico que una producción lanzada originalmente en 1974 sea la respuesta a la crisis de audiencia de 2026. La serie, conocida originalmente como "Little House on the Prairie", se emitió hasta 1983, completando 9 temporadas y 204 episodios.
El éxito actual radica en la universalidad de sus valores y la vigencia del drama humano. Basada en los libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder (quien nació en 1867 y falleció en 1957), la trama transcurre en las décadas de 1870 y 1880.
El desembarco en el streaming: Netflix se suma a la fiebre
Sin embargo, la vigencia de la marca "Ingalls" tampoco pasó desapercibida para los gigantes del streaming. Mientras El Trece exprime el formato en la TV de aire, Netflix confirmó el estreno de su propia adaptación para el próximo 9 de julio.
El gigante de la N roja ya comenzó a calentar motores con un avance que apela a la fibra emocional de los fans. El video difundido muestra imágenes de la familia en su travesía, mientras una narración recuerda: “Ma y Pa y Mary y Laura dejaron los grandes bosques de Wisconsin y se mudaron a la pradera, donde una nueva vida los esperaba”.
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