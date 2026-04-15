Telefe en llamas: La feroz interna que sacude a su programa más visto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/2043816158982271165&partner=&hide_thread=false VICKY BORRÓ A MICA VICICONTE DEL FESTEJO DEL PROGRAMA DE ARIEL



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/82J83EhJes — América TV (@AmericaTV) April 13, 2026

Un programa diario implica más de 20 emisiones mensuales, con varias horas de convivencia en estudio, producción y reuniones previas. Cuando la relación no fluye, el desgaste es inevitable.

El día a día en el programa: tensiones, versiones cruzadas y desgaste interno

Más allá de lo que se ve al aire, donde todo intenta mantenerse dentro de cierta cordialidad, el problema parece profundizarse en la dinámica cotidiana del programa. Según contó la panelista Majo Martino en el mismo programa, hay detalles que reflejan claramente esta distancia.

Uno de los puntos más llamativos es que Viciconte suele terminar su participación e irse rápidamente, lo que explica por qué no aparece en muchas de las fotos grupales del equipo. Este detalle, que podría parecer menor, suele verse como falta de integración con el resto del grupo.

A eso se suma otra versión que surge desde la producción: "Dicen que las dos son buenas minas pero Mica no la soporta a Vicky". En paralelo, también se mencionaron ciertas actitudes que generan incomodidad en el día a día. "La producción dice que Viciconte todo el tiempo se queja, del agua que le dan que dice que es de la canilla, que si le robaron el vaso amarillo… hay muchas cosas", señalaron.

image Las versiones internas hablan de tensiones constantes y maniobras que alimentan la incomodidad de todos los días.

Por otro lado, Nicolás Peralta aportó una mirada más directa sobre el vínculo entre ambas, intentando bajar un cambio al conflicto pero sin negarlo: "No la detesta, no hay onda, son compañeras de trabajo. ¿Ellas están obligadas a ser amigas?".

Sin embargo, el propio periodista sumó información que apunta a posibles movimientos internos que habrían generado malestar: "¿Cómo podés bancar a alguien que de repente vos te enterás por terceros que llama a los productores y les pide sentarse en tu lugar?". Y fue más allá con otra acusación delicada: "¿Cómo podés bancar a alguien que nadie sabe de un escándalo y llama y cuenta un escándalo de Mica en la tele que no era tal?".

Cuando no hay afinidad personal, el profesionalismo muchas veces no alcanza para sostener la convivencia. Y aunque al aire todo siga funcionando, el desgaste interno cada vez se ve mucho más.

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