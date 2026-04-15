La interna en Telefe empezó a levantar temperatura y ya no hay forma de mirar para otro lado, sobre todo en Ariel en su salsa, donde el clima estaría bastante más picante de lo que se ve al aire. Hoy cruje lo que antes parecía buena onda, y en el canal ya hablan de un vínculo que podría traer consecuencias.
"NO SE BANCAN"
Telefe en llamas: La feroz interna que sacude a su programa más visto
El clima está espeso en "Ariel en su salsa", uno de los programas más populares de Telefe. Pases de factura, mala onda y un conflicto que ya no pueden tapar.
Interna en Telefe: por qué Mica Viciconte nunca aceptó a Vicky Xipolitakis
La interna entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su salsa no es un tema nuevo, aunque recién ahora empiezan a surgir detalles más concretos. Según se contó en el programa SQP de Yanina Latorre, el conflicto no surgió a partir de una situación puntual dentro del ciclo, sino que ya existía un rechazo previo.
"Antes de que Vicky llegue al programa, ya a Mica no le gustó", se dijo desde el arranque. Es decir, no hubo un punto de quiebre sino una incompatibilidad que se arrastró desde el primer momento.
El episodio que terminó de exponer esta tensión fue el festejo por los mil programas del ciclo, un hito importante para cualquier programa diario. En ese contexto, Xipolitakis subió una foto grupal a sus redes sociales en la que Viciconte directamente no aparecía.
Desde el entorno de la mediática explicaron que eligió la imagen en la que "mejor salía ella", pero internamente la interpretación fue otra. Según trascendió, en la producción consideran que no hay un conflicto puntual sino una cuestión de piel, algo mucho más difícil de resolver en un equipo que trabaja todos los días en vivo.
Un programa diario implica más de 20 emisiones mensuales, con varias horas de convivencia en estudio, producción y reuniones previas. Cuando la relación no fluye, el desgaste es inevitable.
El día a día en el programa: tensiones, versiones cruzadas y desgaste interno
Más allá de lo que se ve al aire, donde todo intenta mantenerse dentro de cierta cordialidad, el problema parece profundizarse en la dinámica cotidiana del programa. Según contó la panelista Majo Martino en el mismo programa, hay detalles que reflejan claramente esta distancia.
Uno de los puntos más llamativos es que Viciconte suele terminar su participación e irse rápidamente, lo que explica por qué no aparece en muchas de las fotos grupales del equipo. Este detalle, que podría parecer menor, suele verse como falta de integración con el resto del grupo.
A eso se suma otra versión que surge desde la producción: "Dicen que las dos son buenas minas pero Mica no la soporta a Vicky". En paralelo, también se mencionaron ciertas actitudes que generan incomodidad en el día a día. "La producción dice que Viciconte todo el tiempo se queja, del agua que le dan que dice que es de la canilla, que si le robaron el vaso amarillo… hay muchas cosas", señalaron.
Por otro lado, Nicolás Peralta aportó una mirada más directa sobre el vínculo entre ambas, intentando bajar un cambio al conflicto pero sin negarlo: "No la detesta, no hay onda, son compañeras de trabajo. ¿Ellas están obligadas a ser amigas?".
Sin embargo, el propio periodista sumó información que apunta a posibles movimientos internos que habrían generado malestar: "¿Cómo podés bancar a alguien que de repente vos te enterás por terceros que llama a los productores y les pide sentarse en tu lugar?". Y fue más allá con otra acusación delicada: "¿Cómo podés bancar a alguien que nadie sabe de un escándalo y llama y cuenta un escándalo de Mica en la tele que no era tal?".
Cuando no hay afinidad personal, el profesionalismo muchas veces no alcanza para sostener la convivencia. Y aunque al aire todo siga funcionando, el desgaste interno cada vez se ve mucho más.
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