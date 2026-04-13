La televisión abierta se mueve nuevamente con fuerza mientras una versión que circula con insistencia podría sacudir el rating en los próximos días. El Trece ya mira de reojo mientras Telefe se ilusiona con tener a Mirtha Legrand aunque sea por una noche. Y si Mirtha cruza de vereda, aunque sea un ratito, en El Trece va a doler mucho.
¿EL PRINCIPIO DEL FIN?
Golpe a El Trece: Su conductora estrella pega el portazo y Telefe la espera
Se le escapa la tortuga a El Trece: su conductora más importante pegaría el salto a Telefe y ya estaría confirmada la fecha para el bombazo en la TV.
Qué se sabe de la llegada de Mirtha Legrand a Telefe
El dato que encendió la mecha lo dio Carlos Monti en su programa Mediodía Bien Arriba por la TV Pública: Mirtha Legrand podría aparecer en Telefe el domingo 26 de abril. No se trata de un detalle menor ni de un rumor liviano, porque el periodista viene siguiendo este tema desde hace meses y ya había anticipado el interés del canal por sumar a la conductora.
Ahora bien, conviene ser precisos: no hay confirmación de un pase definitivo ni de un nuevo contrato televisivo. Lo que circula con mayor sustento es la posibilidad de una participación especial, probablemente ligada a un evento puntual dentro de la programación del canal.
No es lo mismo que se trate de una figura más que una conductora con más de cinco décadas de presencia ininterrumpida en pantalla. El propio Monti ya había mencionado a fines de febrero que Telefe tenía en carpeta a la diva, aunque en ese momento ubicaba esa posibilidad en el horizonte de 2027, año en que cumpliría 100 años.
Golpe a El Trece: qué significa esta movida en el rating
Si esta aparición se concreta, el golpe para El Trece sería más simbólico que contractual, pero no por eso menos relevante. Mirtha Legrand es una de las figuras más identificadas con la señal, y cualquier presencia en la competencia parecería una señal de época en un mercado cada vez más volátil.
La propia conductora había sido tajante semanas atrás, cuando declaró a PrimiciasYa que irse a Telefe era "todo falso". Incluso aclaró que cualquier cuestión vinculada a su carrera podía pasar por la decisión de su nieto, Nacho Viale, pero no por una negociación cerrada.
En paralelo, surgieron versiones que intentaron vincular esta posible aparición con Gran Hermano. Sin embargo, desde el entorno del reality hubo desmentidas. El periodista Guille Barrios publicó en X que desde el "pulmón" del programa niegan cualquier ingreso de Mirtha a la casa.
Es decir, no se trataría de un desembarco estructural, sino de una jugada puntual dentro de la estrategia de Telefe. En ese sentido, algunas versiones indican que podría estar vinculada a la transmisión de los Martín Fierro de la Moda, evento que el canal planea emitir ese mismo domingo.
Tengamos en cuenta que Telefe lidera el encendido desde hace meses, con cifras que en eventos fuertes superan el 60% de share, mientras que El Trece viene corriendo de atrás. Y si las lealtades históricas en la TV ya no son inamovibles, y cada punto de rating vale oro, una aparición puede pesar tanto como un contrato.
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