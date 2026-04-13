Golpe a El Trece: Su conductora estrella pega el portazo y Telefe la espera

La propia conductora había sido tajante semanas atrás, cuando declaró a PrimiciasYa que irse a Telefe era "todo falso". Incluso aclaró que cualquier cuestión vinculada a su carrera podía pasar por la decisión de su nieto, Nacho Viale, pero no por una negociación cerrada.

image La posible presencia de Mirtha en Telefe generaría un golpe sensible para El Trece en plena competencia.

En paralelo, surgieron versiones que intentaron vincular esta posible aparición con Gran Hermano. Sin embargo, desde el entorno del reality hubo desmentidas. El periodista Guille Barrios publicó en X que desde el "pulmón" del programa niegan cualquier ingreso de Mirtha a la casa.

Es decir, no se trataría de un desembarco estructural, sino de una jugada puntual dentro de la estrategia de Telefe. En ese sentido, algunas versiones indican que podría estar vinculada a la transmisión de los Martín Fierro de la Moda, evento que el canal planea emitir ese mismo domingo.

Tengamos en cuenta que Telefe lidera el encendido desde hace meses, con cifras que en eventos fuertes superan el 60% de share, mientras que El Trece viene corriendo de atrás. Y si las lealtades históricas en la TV ya no son inamovibles, y cada punto de rating vale oro, una aparición puede pesar tanto como un contrato.

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