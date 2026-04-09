En 2013 Sergio Lapegüe y Maru Botana trabajaron juntos en la conducción del programa Sábado en casa, emitido por El Trece. Fue un magazine de fin de semana que combinaba actualidad, cocina y humor, pero que tuvo corta duración por la mala relación que mantuvieron los conductores.
"NO LA VI NUNCA MÁS"
Sergio Lapegüe fue categórico sobre Maru Botana al recordar cuando trabajaron juntos en El Trece
El periodista Sergio Lapegüe fue consultado sobre cómo fue trabajar con la cocinera y aunque evitó confrontar, confesó que no fue una buena experiencia.
Desde el ciclo Desayuno Americano hablaron con el destacado comunicador quien al recordar la mala experiencia expresó: "No la vi nunca más. Ella tampoco. No nos hemos encontrado en ningún lado".
Asimismo, dejó en claro que prefiere dejar atrás lo que pasó y hacer "borrón y cuenta nueva". "Yo tomé la determinación de irme y punto. Ya está, es para mí un punto terminado. Hay tantas cosas lindas en la vida como vivir hoy que lo de hacer ya me parece muy pesado", explicó de forma tajante.
"El pasado, pesado, pisado", señaló posteriormente y reconoció que tuvo "algunas diferencias". "Volver a insistir con el mismo tema no me parece ni bueno para ella, ni bueno para mí tampoco", completó previo a marcharse tras responderle con moderación al cronista que le preguntó al respecto.
La emoción de Sergio Lapegüe al conocer que será abuelo
Sergio Lapegüe no pudo ocultar su emoción luego de que se confirmara que será abuelo por primera vez. Es que su hija espera su primer hijo junto a su pareja Tomás Bartolomé.
La noticia la dio a conocer Ángel de Brito al aire de LAM, donde reveló que la actriz se encuentra de tres meses de embarazo.
Luego de que se hiciera público, el conductor utilizó sus redes sociales para expresar su alegría ante la llegada de su primer nieto, que se espera nazca en septiembre.
“Es tan lindo y tan hermoso todo. Estoy tan feliz. Solo se trata de disfrutar. ¿No? Lo esperamos con amor. Estamos tan contentos que a veces uno no cae. Decís ‘voy a ser abuelo’, qué hermosura. Tengo unas ganas de tenerlo a upa ya”, dijo emocionado mediante un video que compartió por Instagram.
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