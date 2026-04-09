Sergio Lapegüe fue categórico sobre Maru Botana al recordar cuando trabajaron juntos en El Trece

La emoción de Sergio Lapegüe al conocer que será abuelo

Sergio Lapegüe no pudo ocultar su emoción luego de que se confirmara que será abuelo por primera vez. Es que su hija espera su primer hijo junto a su pareja Tomás Bartolomé.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito al aire de LAM, donde reveló que la actriz se encuentra de tres meses de embarazo.

Luego de que se hiciera público, el conductor utilizó sus redes sociales para expresar su alegría ante la llegada de su primer nieto, que se espera nazca en septiembre.

“Es tan lindo y tan hermoso todo. Estoy tan feliz. Solo se trata de disfrutar. ¿No? Lo esperamos con amor. Estamos tan contentos que a veces uno no cae. Decís ‘voy a ser abuelo’, qué hermosura. Tengo unas ganas de tenerlo a upa ya”, dijo emocionado mediante un video que compartió por Instagram.

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