urgente24
MEDIOS Sergio Lapegüe > El Trece > Maru Botana

"NO LA VI NUNCA MÁS"

Sergio Lapegüe fue categórico sobre Maru Botana al recordar cuando trabajaron juntos en El Trece

El periodista Sergio Lapegüe fue consultado sobre cómo fue trabajar con la cocinera y aunque evitó confrontar, confesó que no fue una buena experiencia.

09 de abril de 2026 - 11:49
Sergio Lapegüe fue categórico sobre Maru Botana al recordar cuando trabajaron juntos en la pantalla de El Trece.

Sergio Lapegüe fue categórico sobre Maru Botana al recordar cuando trabajaron juntos en la pantalla de El Trece.

Foto: Captura de video X 09/04/2026

En 2013 Sergio Lapegüe y Maru Botana trabajaron juntos en la conducción del programa Sábado en casa, emitido por El Trece. Fue un magazine de fin de semana que combinaba actualidad, cocina y humor, pero que tuvo corta duración por la mala relación que mantuvieron los conductores.

Desde el ciclo Desayuno Americano hablaron con el destacado comunicador quien al recordar la mala experiencia expresó: "No la vi nunca más. Ella tampoco. No nos hemos encontrado en ningún lado".

Sergio Lapegüe fue categórico sobre Maru Botana al recordar cuando trabajaron juntos en El Trece - Urgente24
Sergio Lapeg&uuml;e record&oacute; con pesar la experiencia laboral con Maru Botana.&nbsp;

Sergio Lapegüe recordó con pesar la experiencia laboral con Maru Botana.

Ver publicación en X

Seguir leyendo

Asimismo, dejó en claro que prefiere dejar atrás lo que pasó y hacer "borrón y cuenta nueva". "Yo tomé la determinación de irme y punto. Ya está, es para mí un punto terminado. Hay tantas cosas lindas en la vida como vivir hoy que lo de hacer ya me parece muy pesado", explicó de forma tajante.

"El pasado, pesado, pisado", señaló posteriormente y reconoció que tuvo "algunas diferencias". "Volver a insistir con el mismo tema no me parece ni bueno para ella, ni bueno para mí tampoco", completó previo a marcharse tras responderle con moderación al cronista que le preguntó al respecto.

La emoción de Sergio Lapegüe al conocer que será abuelo

Sergio Lapegüe no pudo ocultar su emoción luego de que se confirmara que será abuelo por primera vez. Es que su hija espera su primer hijo junto a su pareja Tomás Bartolomé.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito al aire de LAM, donde reveló que la actriz se encuentra de tres meses de embarazo.

Luego de que se hiciera público, el conductor utilizó sus redes sociales para expresar su alegría ante la llegada de su primer nieto, que se espera nazca en septiembre.

“Es tan lindo y tan hermoso todo. Estoy tan feliz. Solo se trata de disfrutar. ¿No? Lo esperamos con amor. Estamos tan contentos que a veces uno no cae. Decís ‘voy a ser abuelo’, qué hermosura. Tengo unas ganas de tenerlo a upa ya”, dijo emocionado mediante un video que compartió por Instagram.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Telefe va por todo: Qué programa que supo ser furor vuelve

Clientes del Banco Provincia bajo ataque por una estafa masiva

Jugada sigilosa de Milei para sostener a Mahiques como juez de Casación

La decisión de esta billetera virtual que impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios

Golpe a los planes sociales: El drástico cambio impuesto por Jorge Macri

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES