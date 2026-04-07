La decisión de esta billetera virtual que impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios

Cada marca opera con un tope mensual de $15.000 por mes, por persona. Esta estructura busca diversificar el consumo y evitar la concentración en un solo comercio.

Fines de semana: gastronomía y Full YPF con 25%

Los sábados y domingos concentran dos promociones paralelas con el mismo porcentaje de descuento pero aplicadas a rubros diferentes. Por un lado, la propuesta gastronómica general ofrece 25% de ahorro con tope semanal de $8.000, orientada a restaurantes, bares y locales de comida adheridos.

Por otro lado, las estaciones Full YPF presentan el mismo beneficio del 25%, aunque con una salvedad crucial: quedan excluidas las compras de combustible. Ambas promociones comparten el mismo tope semanal de $8.000, calculado sobre consumos de fin de semana.

Descuentos que alcanzan el 40%: ferias y universidades

Las categorías con mayor porcentaje de reintegro están diseñadas para públicos específicos. Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000. Esta iniciativa busca incentivar el comercio local y los circuitos de venta directa de productores.

De manera similar, los comercios ubicados en universidades de la provincia acceden al mismo esquema: 40% de descuento diario con idéntico límite semanal. Esta estrategia apunta directamente al segmento estudiantil, históricamente sensible a beneficios económicos en sus consumos cotidianos.

Para aprovechar estos descuentos al máximo, un usuario necesitaría realizar compras por $15.000 semanales en cualquiera de estas categorías.

Supermercados: beneficio permanente con plus para jubilados

La red de supermercados adheridos mantiene descuentos activos durante toda la semana, aunque para saber el monto y porcentaje de cada uno se solicita ingresar a la página web oficial de la entidad bonaerense. Lo destacable aquí es el beneficio diferencial para un segmento prioritario: quienes cobran jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia suman un 5% adicional sobre el descuento base.

Esta medida reconoce la necesidad de protección especial para ingresos fijos que enfrentan mayor vulnerabilidad ante la inflación, especialmente en rubros esenciales como la alimentación.

Beneficios semanales sin tope de reintegro

Dos categorías operan bajo una lógica diferente al prescindir de límites de reintegro. Las librerías adheridas ofrecen 10% de descuento los lunes y martes, sin restricciones en el monto que puede devolverse.

Mientras que, las farmacias y perfumerías presentan el mismo 10% durante los miércoles y jueves, también sin tope. La decisión de no limitar estos reintegros puede responder a la naturaleza eventual de ciertos consumos de salud y cuidado personal, donde una restricción podría desincentivar compras necesarias.

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Hay descuentos todos los días.



Te damos un tip: podés acumular la promo de Comercios de Barrio con otras para ahorrar mucho más.



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Cómo consultar todos los comercios adheridos

Para conocer el listado completo de establecimientos que participan en cada una de estas categorías, el Banco Provincia centraliza la información en su sitio web oficial. Allí se detalla no solo qué locales están incluidos, sino también condiciones particulares que puedan aplicar según la zona geográfica o el tipo de producto.

La recomendación para lograr el mejor rendimiento de estos beneficios es planificar los consumos según el calendario semanal, combinando diferentes categorías para no saturar los topes individuales y distribuir el ahorro a lo largo del mes.

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