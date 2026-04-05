Durante años, los conductores convivieron con dos realidades en los peajes: quienes pasaban con el dispositivo adherido al parabrisas y aquellos que todavía frenaban en las cabinas para abonar en efectivo. Esa dualidad llegó a su fin.
"SE TERMINÓ"
Atención conductores: Qué pasará con los peajes a partir de mayo
En el mes de mayo, los peajes dejarán atrás una etapa conocida. Hay un requisito que muchos todavía pasan por alto y puede traer complicaciones.
Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) confirmó que a partir del 1 de mayo de 2026, el sistema de cobro será totalmente automático en toda su red. La última plaza de peaje manual, ubicada en la autopista Dellepiane —tanto en el sentido hacia el centro como hacia la provincia—, dejará de operar.
Con esta medida, Buenos Aires se posicionará como la única jurisdicción del país con el 100% de sus autopistas bajo modalidad Free Flow, es decir, sin barreras físicas que detengan el tránsito.
¿Qué es el sistema Free Flow y cómo funciona?
El esquema Free Flow permite que los vehículos circulen sin detenerse mientras el cobro se procesa de manera electrónica. En el caso porteño, esto funciona mediante dos mecanismos:
- TAG o dispositivo TelePASE: un sticker que se adhiere al parabrisas y se detecta al pasar el peaje.
- Reconocimiento de patente: El sistema registra la matrícula y genera el débito correspondiente.
Ventajas del sistema automático (y por qué ya no hay marcha atrás)
La eliminación de las cabinas manuales no es solo una cuestión tecnológica. Según AUSA, el sistema automatizado genera beneficios concretos en términos de seguridad vial y eficiencia operativa.
Entre las principales ventajas destacan:
- Reducción de tiempos de viaje: al no detenerse, el flujo vehicular es continuo.
- Menor riesgo de accidentes: se evitan frenadas bruscas y colisiones traseras en las zonas cercanas al peaje.
- Mayor seguridad: al eliminar el manejo de efectivo, se reducen los riesgos de robos tanto para usuarios como para operarios.
¿Cómo conseguir el TelePASE gratuito?
Ahora bien, para quienes aún no cuentan con el dispositivo, el Gobierno de la Ciudad mantiene vigente la entrega gratuita de TelePASE en todas las sedes y subsedes comunales. El trámite es sencillo y no requiere cita previa en la mayoría de las ubicaciones. La recomendación oficial es verificar que el dispositivo funcione correctamente antes del 1° de mayo para evitar multas o recargos por falta de pago.
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