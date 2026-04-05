Atención conductores: Qué pasará con los peajes a partir de mayo

Entre las principales ventajas destacan:

Reducción de tiempos de viaje : al no detenerse, el flujo vehicular es continuo.

: al no detenerse, el flujo vehicular es continuo. Menor riesgo de accidentes : se evitan frenadas bruscas y colisiones traseras en las zonas cercanas al peaje.

: se evitan frenadas bruscas y colisiones traseras en las zonas cercanas al peaje. Mayor seguridad: al eliminar el manejo de efectivo, se reducen los riesgos de robos tanto para usuarios como para operarios.

¿Cómo conseguir el TelePASE gratuito?

Ahora bien, para quienes aún no cuentan con el dispositivo, el Gobierno de la Ciudad mantiene vigente la entrega gratuita de TelePASE en todas las sedes y subsedes comunales. El trámite es sencillo y no requiere cita previa en la mayoría de las ubicaciones. La recomendación oficial es verificar que el dispositivo funcione correctamente antes del 1° de mayo para evitar multas o recargos por falta de pago.

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