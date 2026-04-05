Cuando Evangelina Anderson llegó a Telefe en febrero de 2026, todo parecía indicar que su incorporación a "Cortá por Lozano" sería un acierto. Su participación en "MasterChef Celebrity" le había vuelto a dar visibilidad y carisma frente a cámara, ingredientes que la producción consideraba ideales para sumar frescura al magazine de las tardes. Sin embargo, apenas dos meses después, la ex esposa de Demichelis estaría a punto de hacer las valijas de forma definitiva.
"ESTÁ HACIENDO LA VALIJA PORQUE..."
Telefe no guarda la motosierra: Qué panelista pende de un hilo
Una panelista de Telefe se va de vacaciones en medio de rumores y el canal aprovecha para testear nuevos nombres antes de tomar una decisión final.
Lo que comenzó como rumores de tensión con la conductora ahora tomó un giro inesperado: el problema no sería Verónica Lozano, sino el propio canal. Fuentes cercanas a la producción confirman que la continuidad de Anderson en el programa pende de un hilo más delgado de lo esperado.
¿Vacaciones o despedida encubierta?
El periodista Daniel Ambrosino, de "Intrusos", fue quien destapó la bomba con información de primera mano. "Por lo pronto, la valijita la está haciendo porque se va de vacaciones. Evangelina se toma vacaciones la semana que viene, ahora la cuestión es si vuelve o no después", reveló el comunicador, dejando en claro que la situación va mucho más allá de un simple descanso programado.
Pero lo más explosivo llegó cuando Ambrosino detalló los movimientos internos del canal. "Según lo que estuve hablando con varios productores de Telefe, me dijeron que van a aprovechar para ver otros panelistas. Ejemplo N°1, Gastón Trezeguet, que puede hablar de Gran Hermano", detalló. La estrategia es clara: evaluar alternativas antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Anderson en el programa.
Falta de conexión con los temas
¿Qué falló exactamente? Desde la producción de "Cortá por Lozano" llegaron críticas lapidarias que Ambrosino no ocultó. "Muchos de los productores no estarían contentos con su participación porque no se mete tanto con los temas, no está muy informada de ciertas cuestiones y eso se nota en pantalla", expresó el periodista, exponiendo sin filtros la percepción interna sobre el desempeño de la modelo.
Además, confirmó que habrá una instancia clave a su regreso: "La decisión va a ser cuando vuelva de vacaciones que va a haber una reunión de producción". Un encuentro que suena más a veredicto final que a charla de rutina.
El antecedente que complicó todo
Del mismo modo y de acuerdo con otra información filtrada, el episodio que terminó de dinamitar la paciencia del canal ocurrió semanas atrás, cuando Evangelina decidió ausentarse de la entrevista con Ian Lucas, argumentando vacaciones de último momento. "Como terminé MasterChef y yo quería unos días de vacaciones, las pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos", había expresado en su momento.
La reunión que definirá su futuro en Telefe
En simples palabras, cuando Anderson regrese de sus vacaciones, se estima que se enfrentará a una reunión de producción decisiva donde estará en juego no solo su continuidad, sino también la composición del panel y la estrategia del programa para los próximos meses.
Lo que queda claro es que el canal de las pelotas no está dispuesto a sostener una silla que no funciona. La competencia en el horario es feroz y cada minuto cuenta. El reloj corre en Telefe, y el Plan B ya está sobre la mesa.
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