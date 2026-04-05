Telefe no guarda la motosierra: Qué panelista pende de un hilo

Además, confirmó que habrá una instancia clave a su regreso: "La decisión va a ser cuando vuelva de vacaciones que va a haber una reunión de producción". Un encuentro que suena más a veredicto final que a charla de rutina.

image Evangelina Anderson en "Cortá por Lozano".

El antecedente que complicó todo

Del mismo modo y de acuerdo con otra información filtrada, el episodio que terminó de dinamitar la paciencia del canal ocurrió semanas atrás, cuando Evangelina decidió ausentarse de la entrevista con Ian Lucas, argumentando vacaciones de último momento. "Como terminé MasterChef y yo quería unos días de vacaciones, las pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos", había expresado en su momento.

La reunión que definirá su futuro en Telefe

En simples palabras, cuando Anderson regrese de sus vacaciones, se estima que se enfrentará a una reunión de producción decisiva donde estará en juego no solo su continuidad, sino también la composición del panel y la estrategia del programa para los próximos meses.

Lo que queda claro es que el canal de las pelotas no está dispuesto a sostener una silla que no funciona. La competencia en el horario es feroz y cada minuto cuenta. El reloj corre en Telefe, y el Plan B ya está sobre la mesa.

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