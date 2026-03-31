Telefe se puso nervioso y apuró una jugada límite para frenar a El Trece

Efectivo si lo miramos en el corto plazo, pero discutible cuando se piensa en el mediano.

Buenos números para Telefe, pero sin efecto duradero

Llevado a los números, hubo un claro impacto inicial según los datos de cuentas especializadas como @plusrating y @moskitamuertaok. Gran Hermano marcó 13.3 puntos a las 23:16, mientras que su principal competidor, Otro día perdido, se ubicaba segundo en 6.5 puntos. Es decir, Telefe duplicó a El Trece en ese tramo, por lo cual el ingreso enganchó indudablemente al público. Incluso se registraron picos de 13.4 puntos, otra muestra de que la jugada tuvo efecto en el encendido.

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Sin embargo, si se mira el desarrollo completo de la noche, aparecen matices importantes. Con el correr de los minutos, y especialmente después de la eliminación de Franco Poggio, los números empezaron a mostrar una leve pero sostenida caída: 12.8 puntos primero y luego 12.6, según detalló el periodista Nacho Rodríguez en su cuenta de X.

Así que, solo puede haber una conclusión para esto: el evento atrajo, pero no logró escalar ni sostener una curva ascendente. En otras palabras, el público vino por la novedad, pero no necesariamente se quedó más tiempo. Mientras tanto, del otro lado, Pergolini logró algo nada menor: mantener una audiencia estable y alcanzar picos cercanos a los 7 puntos, sin dejarse arrastrar por el fenómeno del reality.

tweet-2038802709139071013 El rating respondió con picos de 13 puntos, pero no logró sostenerse ni crecer.

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El resto de la grilla quedó lejos, con programas que apenas rozaron entre 0.2 y 2 puntos, lo que confirma que la verdadera disputa hoy está concentrada entre el impacto inmediato versus la construcción de fidelidad.

Un síntoma más que una solución

La decisión de Telefe deja en evidencia una dificultad estructural: la falta de renovación real en la televisión abierta.

Apelar a figuras de hace 25 años puede servir como golpe de efecto, pero también prueba que cuesta generar nuevos íconos que tengan ese mismo peso. Los números lo muestran con claridad: Gran Hermano sigue liderando, pero ya no con la comodidad de otros momentos. Cada día cuesta más, cada competencia suma presión y cada recurso empieza a agotarse más rápido.

En todo caso, el regreso de Tamara Paganini es más un síntoma que una solución. Sirve para ganar una noche, pero no necesariamente para sostener una estrategia. Por lo tanto, ¿hasta cuándo alcanza con mirar hacia atrás para sostener el presente?

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