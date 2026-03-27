El Nueve priorizó el rating y corrió a una conductora que no rendía: Quién es

Laurita Fernández y una negociación que terminó en ruptura

Laurita Fernández es la protagonista central de esta historia y una de las caras más reconocidas del canal en los últimos años. Su salida no fue un corte abrupto, se debió al resultado de una negociación que, con el correr de los días, se volvió cada vez más difícil de sostener.

Según el mismo periodista, la conductora planteó una serie de cambios profundos para continuar al frente del ciclo: renovación del jurado, modificaciones en el equipo de producción, cambios en el formato, nueva escenografía, además de un aumento salarial. "Le dijeron que no a todo y que finalmente queda afuera de Bienvenidos a Ganar". resumió Etchegoyen.

image Laurita Fernández pidió cambios profundos y mejoras salariales para seguir. El canal rechazó todo y, sumado a un desgaste previo, la negociación terminó rompiéndose.

Pero además de ese rechazo, recordemos que previamente la propia Laurita había dejado entrever que sentía su ciclo cumplido dentro del programa, lo que abrió una etapa de desgaste tanto con la productora como con el canal. Incluso trascendió que algunas de las modificaciones que buscaba estaban vinculadas a su incomodidad con parte del equipo.

Mientras tanto, tras una temporada fuerte en Mar del Plata, la conductora regresa a la calle Corrientes con La cena de los tontos, junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. La obra viene de superar los 200.000 espectadores y de obtener reconocimientos como los premios Estrella de Mar, así que su presente artístico no depende exclusivamente de la televisión.

En ese sentido, más que una salida forzada se ve un momento de transición, donde la TV queda en pausa y el teatro surge como un espacio más estable y, en muchos casos, más rentable y controlable para los artistas.

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