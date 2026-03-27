La televisión volvió a moverse fuerte y esta vez el sacudón llegó desde El Nueve, donde terminaron dejando afuera a una de sus figuras más visible. En el canal no se anduvieron con vueltas: si el número cierra, el resto es secundario. Y a esta conductora, por más nombre que tenga, le soltaron la mano cuando quiso cambiar todo.
"LE NEGARON TODO"
El Nueve priorizó el rating y corrió a una conductora que no rendía: Quién es
Tras meses de tensiones internas y exigencias rechazadas, El Nueve le bajó el pulgar a su conductora y dejó a su reemplazo al frente. El rating ante todo.
Por qué El Nueve decidió sostener a Hernán Drago en el programa
En el corazón de esta historia está Bienvenidos a ganar, un ciclo que logró mantenerse competitivo dentro de una TV abierta que viene perdiendo terreno frente al streaming y otras plataformas. En ese contexto, cada punto de rating se vuelve determinante.
Durante la ausencia de su conductora habitual, el programa quedó en manos del modelo y exjurado Hernán Drago, quien no solo sostuvo el rendimiento sino que, según distintas mediciones que circulan en el medio, logró estabilizar la audiencia en una franja muy disputada (pese a su corta trayectoria como conductor). No hay cifras oficiales públicas detalladas, pero en lo lógico, mantenerse competitivo es todo un éxito.
La confirmación llegó de la mano de Juan Etchegoyen, quien desde Mitre Live detalló que "A Hernán Drago le confirmaron que seguirá todo el año conduciendo el ciclo porque están muy contentos con el rating".
El canal no quiso experimentar ni abrir un nuevo frente de cambios cuando encontró una fórmula que funciona, y en especial cuando producir televisión implica costos altos y márgenes cada vez más ajustados. Hoy la TV abierta en Argentina pelea por sostener encendidos que en muchos casos están por debajo de los dos dígitos. Y en ese marco, cualquier estabilidad es oro.
Laurita Fernández y una negociación que terminó en ruptura
Laurita Fernández es la protagonista central de esta historia y una de las caras más reconocidas del canal en los últimos años. Su salida no fue un corte abrupto, se debió al resultado de una negociación que, con el correr de los días, se volvió cada vez más difícil de sostener.
Según el mismo periodista, la conductora planteó una serie de cambios profundos para continuar al frente del ciclo: renovación del jurado, modificaciones en el equipo de producción, cambios en el formato, nueva escenografía, además de un aumento salarial. "Le dijeron que no a todo y que finalmente queda afuera de Bienvenidos a Ganar". resumió Etchegoyen.
Pero además de ese rechazo, recordemos que previamente la propia Laurita había dejado entrever que sentía su ciclo cumplido dentro del programa, lo que abrió una etapa de desgaste tanto con la productora como con el canal. Incluso trascendió que algunas de las modificaciones que buscaba estaban vinculadas a su incomodidad con parte del equipo.
Mientras tanto, tras una temporada fuerte en Mar del Plata, la conductora regresa a la calle Corrientes con La cena de los tontos, junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. La obra viene de superar los 200.000 espectadores y de obtener reconocimientos como los premios Estrella de Mar, así que su presente artístico no depende exclusivamente de la televisión.
En ese sentido, más que una salida forzada se ve un momento de transición, donde la TV queda en pausa y el teatro surge como un espacio más estable y, en muchos casos, más rentable y controlable para los artistas.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y suicidio legal a una depresiva
Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo
Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”
"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos
Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza