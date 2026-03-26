La previa del regreso de La Peña de Morfi viene más cargada de lo esperado: en Telefe, una decisión sobre la nueva conductora encendió tensiones internas y dejó al descubierto diferencias que el canal todavía no consiguió ordenar. El ciclo tenía que volver renovado pero se terminó generando dudas sobre su arranque y el clima detrás de cámara.
MUCHO NO LA QUIEREN
Telefe en llamas por una conductora que divide al canal: "Habiendo tantas"
Hay lío en Telefe: la conductora elegida para uno de sus programas más populares no cae bien y hay interna antes de arrancar. ¿Vuela todo antes de empezar?
La conductora que desató la interna en Telefe y puso en duda el programa
El foco de la polémica está puesto en Carina Zampini, elegida para acompañar a Diego Leuco en esta nueva etapa del ciclo. La decisión, lejos de ser celebrada de manera unánime, generó cuestionamientos dentro de la productora y también en sectores del canal.
La información la dio Juan Etchegoyen en Mitre Live, por Radio Mitre, donde aseguró: "Lo que me cuentan diferentes personas de la productora es que no ven para nada bien esta designación".
El punto central del malestar no pasa solamente por una cuestión de estilo o de perfil televisivo, sino por unos antecedentes que todavía provocan incomodidad. Zampini fue parte del arranque de La Peña de Morfi en 2016 junto a Gerardo Rozín, creador del formato, pero su salida se dio en medio de versiones de conflicto que nunca terminaron de aclararse públicamente.
Ese antecedente, según trascendió, sigue estando presente en la memoria interna del equipo, y de hecho, Etchegoyen reveló la frase que circula entre quienes trabajan en la producción: "Habiendo tantas conductoras…," un comentario que da cuenta de que el desacuerdo no es menor. Sobre todo porque aparece antes de arrancar.
Telefe en transición: decisiones abiertas y un programa sin rumbo definido
La vuelta de Zampini al ciclo también reactivó otro elemento que no pasó desapercibido dentro del medio. En 2022, tras la muerte de Rozín, se notó su ausencia tanto en redes sociales como en los homenajes del programa, algo en su momento llamativo y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa.
Ese dato, que podría haber quedado en el pasado, hoy suma contexto a una decisión que no termina de cerrar del todo hacia adentro. Y en televisión, donde los vínculos personales suelen tener importancia en las dinámicas de trabajo, estos antecedentes no son menores.
Mientras tanto, Leuco optó por un discurso medido cuando fue consultado por el tema en Intrusos, por América TV. Ahí dejó claro que todavía no hay definiciones firmes: "Todavía no hay nada confirmado". Y amplió sobre el momento del canal: "El canal está en proceso de transición, están terminando de definir algunas cosas".
En esa misma línea, también buscó transmitir tranquilidad respecto a su situación personal: "Tengo una relación espectacular con Telefe y siempre manifestaron que tienen la idea de que siga siendo parte del canal".
Lo concreto es que el programa todavía no tiene todos sus aspectos cerrados. La Peña de Morfi llegó a ser uno de los ciclos más fuertes de los domingos, con picos de más de 8 puntos de rating según Kantar Ibope, pero en sus últimas temporadas mostró cierta irregularidad. Pero cuando aparecen diferencias internas antes del debut, el riesgo es tanto editorial como también de rendimiento. Porque en la televisión abierta, el detrás de escena suele terminar impactando, tarde o temprano, en lo que se ve en pantalla.
Telefe trata de sostener un formato histórico en un contexto distinto, con nuevas caras pero también con cuentas pendientes. Cuando los conflictos no terminan de resolverse, vuelven a aparecer, y en este caso en forma de interna, dudas y un arranque que todavía no termina de estar claro.
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