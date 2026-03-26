Telefe en llamas por una conductora que divide al canal: "Habiendo tantas"

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Telefe en transición: decisiones abiertas y un programa sin rumbo definido

La vuelta de Zampini al ciclo también reactivó otro elemento que no pasó desapercibido dentro del medio. En 2022, tras la muerte de Rozín, se notó su ausencia tanto en redes sociales como en los homenajes del programa, algo en su momento llamativo y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa.

Ese dato, que podría haber quedado en el pasado, hoy suma contexto a una decisión que no termina de cerrar del todo hacia adentro. Y en televisión, donde los vínculos personales suelen tener importancia en las dinámicas de trabajo, estos antecedentes no son menores.

Mientras tanto, Leuco optó por un discurso medido cuando fue consultado por el tema en Intrusos, por América TV. Ahí dejó claro que todavía no hay definiciones firmes: "Todavía no hay nada confirmado". Y amplió sobre el momento del canal: "El canal está en proceso de transición, están terminando de definir algunas cosas".

image Diego Leuco admite falta de definiciones mientras Telefe atraviesa un proceso de transición. Fuente: Telefe

En esa misma línea, también buscó transmitir tranquilidad respecto a su situación personal: "Tengo una relación espectacular con Telefe y siempre manifestaron que tienen la idea de que siga siendo parte del canal".

Lo concreto es que el programa todavía no tiene todos sus aspectos cerrados. La Peña de Morfi llegó a ser uno de los ciclos más fuertes de los domingos, con picos de más de 8 puntos de rating según Kantar Ibope, pero en sus últimas temporadas mostró cierta irregularidad. Pero cuando aparecen diferencias internas antes del debut, el riesgo es tanto editorial como también de rendimiento. Porque en la televisión abierta, el detrás de escena suele terminar impactando, tarde o temprano, en lo que se ve en pantalla.

Telefe trata de sostener un formato histórico en un contexto distinto, con nuevas caras pero también con cuentas pendientes. Cuando los conflictos no terminan de resolverse, vuelven a aparecer, y en este caso en forma de interna, dudas y un arranque que todavía no termina de estar claro.

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