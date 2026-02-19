Conductor mostró los dientes y en América TV no se salvó nadie: "No pongan más..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/2024321987284283798&partner=&hide_thread=false Mariano Iudica, que arrancó 15 minutos antes de lo pautado, le pidió a las autoridades del canal que en las promos pongan que "#PolemicaEnElBar" sale al término de "#BTV" e hizo un gesto a cámara como que sabía que Beto ("#BTVEnAmerica") iba a terminar antes https://t.co/HrRYpoG41J pic.twitter.com/smDWDlFhNm — foromedios (@forofms) February 19, 2026 Publicación en X de @forofms.

Palos para ambos lados

El clip no tardó en viralizarse vía @forofms y, como era de esperarse, las redes se convirtieron en un juicio popular sin juez ni abogado defensor. Los usuarios fueron con todo para los dos lados del mostrador. Sobre el estreno de BTV, @fedelucas2619 no dejó lugar a la duda: "Bastante flojito x cierto. Pensé que iba a ser algo distinto. A programas similares, está mejor Bendita con unos editores geniales y una conductora que lo maneja de taquito". Un palito con comparación incluida.

Pero Iúdica tampoco salió ileso del tribunal de X. @miniyandrea le dedicó uno de los comentarios más lapidarios de la noche: "Igual quedate tranquilo que por mas que avisen, la gente no pierde tiempo en mirarte". Y por si hacía falta rematar, @georgyvc aportó su pronóstico: "Le veo poca vida a ese programa", mientras que @gastero_ok cerró el debate con una pregunta que duele más que cualquier crítica: "¿Hay alguien que consuma a este muchacho?".

Dicho de otro modo, así están las cosas en la grilla nocturna de América TV: dos conductores que no se cruzan en pantalla pero que ya empezaron a rozarse fuera de ella, una audiencia que no perdona y una gerencia que, por ahora, parece estar mirando para otro lado.

