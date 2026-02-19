Hay noches en que la televisión argentina deja de ser entretenimiento y se convierte en ring. Y el 18/02 fue una de esas noches. Beto Casella llegó a América TV con todo lo que implica dejar atrás años de historia en El Nueve para apostar a una nueva casa, un nuevo ciclo y, en teoría, un nuevo aire.
¡SE PUDRIÓ TODO!
Conductor mostró los dientes y en América TV no se salvó nadie: "No pongan más..."
La llegada de Beto Casella a América TV agitó el prime time y generó un fuerte cruce interno por los horarios.
Su programa, "BTV", se instaló en la grilla nocturna con la expectativa propia de cualquier estreno que trae consigo un apellido pesado. Pero lo que nadie calculó —o quizás sí y simplemente no importó— es que esa apuesta iba a incomodar al vecino de al lado.
Porque en la televisión, los minutos no son simplemente minutos. Son territorio. Son rating. Son plata. Y cuando "BTV" bajó su telón quince minutos antes de las 23:30 —el horario que las publicidades del canal venían anunciando como inicio de 'Polémica en el Bar'— Mariano Iúdica no se mordió la lengua ni por un segundo.
Mariano Iúdica cruzó a América TV en vivo
El conductor, lejos de disimular su fastidio, encaró directo a cámara y le habló sin filtro a las autoridades del canal: " Mañana pongan 'al término de Beto Casella'. No pongan más 23.30, les digo a las autoridades del canal". Firme, concreto, sin rodeos.
No obstante, lo que le suma picante al asunto es que no se trató de un arranque espontáneo. Iúdica dejó en claro que ya había levantado la mano antes y que nadie le había prestado atención: "Al término de... Se los dije la semana pasada y pasó. Al término del señor Beto Casella y 'BTV' venimos nosotros con la mítica mesa de 'Polémica en el Bar'". Ese "mítica mesa" no fue casualidad. Fue un golpe en el pecho, una forma de recordarle a la pantalla —y de paso a Casella— que él también tiene historia y que su programa no es de relleno.
Palos para ambos lados
El clip no tardó en viralizarse vía @forofms y, como era de esperarse, las redes se convirtieron en un juicio popular sin juez ni abogado defensor. Los usuarios fueron con todo para los dos lados del mostrador. Sobre el estreno de BTV, @fedelucas2619 no dejó lugar a la duda: "Bastante flojito x cierto. Pensé que iba a ser algo distinto. A programas similares, está mejor Bendita con unos editores geniales y una conductora que lo maneja de taquito". Un palito con comparación incluida.
Pero Iúdica tampoco salió ileso del tribunal de X. @miniyandrea le dedicó uno de los comentarios más lapidarios de la noche: "Igual quedate tranquilo que por mas que avisen, la gente no pierde tiempo en mirarte". Y por si hacía falta rematar, @georgyvc aportó su pronóstico: "Le veo poca vida a ese programa", mientras que @gastero_ok cerró el debate con una pregunta que duele más que cualquier crítica: "¿Hay alguien que consuma a este muchacho?".
Dicho de otro modo, así están las cosas en la grilla nocturna de América TV: dos conductores que no se cruzan en pantalla pero que ya empezaron a rozarse fuera de ella, una audiencia que no perdona y una gerencia que, por ahora, parece estar mirando para otro lado.
------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie que prende fuego Netflix con sus escenas de erotismo
Moria Casán maneja a El Trece como quiere: Qué panelista se queda sin silla
La ola de celulares casi regalados que explota en Mercado Libre