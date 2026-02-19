Puerto Madryn: Sofía Devries murió por "ahogamiento" mientras buceaba

El incidente ocurrió cuando la joven de 23 años se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, durante una certificación internacional de buceo (PADI).

El cuerpo fue encontrado el miércoles por la tarde a unos 20 metros de profundidad, cerca del Parque Submarino HU SHUN YU 809, uno de los puntos elegidos para inmersiones recreativas en la zona.

El operativo estuvo encabezado por la Prefectura Naval Argentina, que trabajó con el guardacostas GC-65 “Martín García” y contó con apoyo tecnológico especializado, incluido un vehículo operado de forma remota.

