El parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó una ley de amnistía acotada

Era una promesa de la presidenta interina Delcy Rodríguez a la administración de Donald Trump tras la caída de Nicolás Maduro. Abarca desde 1999 a 2026.

19 de febrero de 2026 - 23:08
Venezuela: aprobaron amnistía para presos polìticos

El proyecto de ley de amnistía limitada para Venezuela excluye a cientos de los considerados presos políticos en el país: la aprobación tuvo lugar en medio de una huelga de hambre de familiares que exigen liberaciones masivas de los detenidos.

En el Palacio de Miraflores cedieron a las demandas de Washington sobre el negocio del petróleo y también sobre la liberación de los considerados presos políticos.

En el Palacio de Miraflores cedieron a las demandas de Washington sobre el negocio del petróleo y también sobre la liberación de los considerados presos políticos.

Ambas cuestiones formaban parte del proceso de normalización de las relaciones entre los dos países. El Gobierno venezolano, no obstante, siempre ha negado que haya presos políticos. Sostiene que los encarcelados han cometido delitos y que han sido juzgados en tribunales locales.

Delcy Rodr&iacute;guez y su hermano Jorge Rodriguez. Mantiene el control completo del parlamento de Venezuela&nbsp;

Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodriguez. Mantiene el control completo del parlamento de Venezuela

Unanimidad en el parlamento

El proyecto ha salido adelante con el 100 % de los votos de la de la cámara dirigida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy.

El titular de la Asamblea Nacional saludó y felicitó “la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que han demostrado los legisladores”.

En Argentina se sigue con expectativa los alcances de la nueva ley porque en la cárcel de El Rodeo se encontraría el gendarme Nahuel Rodríguez, detenido hace más de 14 meses en el Estado de Tàchira.

El ex presidente Nicolás Maduro permanece en una cárcel en Nueva York desde que fuese capturado por Estados Unidos tras un ataque sobre Caracas el 3 de enero de 2026. Dentro de pocas semanas, tanto él como su esposa Cilia Flores serán citados a declarar por las causas que les abrieron en los Estados Unidos.

