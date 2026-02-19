El proyecto de ley de amnistía limitada para Venezuela excluye a cientos de los considerados presos políticos en el país: la aprobación tuvo lugar en medio de una huelga de hambre de familiares que exigen liberaciones masivas de los detenidos.
VOTACIÓN POR UNANIMIDAD
El parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó una ley de amnistía acotada
Era una promesa de la presidenta interina Delcy Rodríguez a la administración de Donald Trump tras la caída de Nicolás Maduro. Abarca desde 1999 a 2026.
En el Palacio de Miraflores cedieron a las demandas de Washington sobre el negocio del petróleo y también sobre la liberación de los considerados presos políticos.
Unanimidad en el parlamento
El proyecto ha salido adelante con el 100 % de los votos de la de la cámara dirigida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy.
El titular de la Asamblea Nacional saludó y felicitó “la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que han demostrado los legisladores”.
En Argentina se sigue con expectativa los alcances de la nueva ley porque en la cárcel de El Rodeo se encontraría el gendarme Nahuel Rodríguez, detenido hace más de 14 meses en el Estado de Tàchira.