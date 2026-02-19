El parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó una ley de amnistía acotada

En Argentina se sigue con expectativa los alcances de la nueva ley porque en la cárcel de El Rodeo se encontraría el gendarme Nahuel Rodríguez, detenido hace más de 14 meses en el Estado de Tàchira.

El ex presidente Nicolás Maduro permanece en una cárcel en Nueva York desde que fuese capturado por Estados Unidos tras un ataque sobre Caracas el 3 de enero de 2026. Dentro de pocas semanas, tanto él como su esposa Cilia Flores serán citados a declarar por las causas que les abrieron en los Estados Unidos.