El emir más poderoso del mundo aterriza en Bariloche: Misterio y geopolítica en la visita secreta a Argentina

image Zona de El Manso, cerca de Bariloche.

Se desconoce el lugar exacto donde se alojará, aunque fuentes extraoficiales señalan propiedades vinculadas a capitales extranjeros en las zonas de El Foyel y El Manso, según informó Diario El Cordillerano.

Autoridades provinciales y municipales de Río Negro indicaron a Diario Río Negro que no tuvieron contacto directo con la presidencia emiratí para coordinar este arribo, lo que subraya aún más el carácter no oficial del viaje y el alto nivel de reserva con el que se maneja la agenda del mandatario.

Quién es Mohamed bin Zayed

Mohamed bin Zayed, comúnmente conocido como “MBZ”, es presidente de los Emiratos Árabes Unidos, emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas desde 2022, cuando asumió tras la muerte de su hermano Jalifa bin Zayed Al Nahyan.

Formado en la Royal Military Academy Sandhurst del Reino Unido, ha consolidado una carrera política que lo coloca como una figura central en la proyección internacional de su país. Bajo su liderazgo, Emiratos Árabes Unidos ha ampliado sus vínculos estratégicos con potencias occidentales y ha reforzado su presencia en iniciativas diplomáticas y comerciales globales.

Su familia es dueña del Manchester City, de Inglaterra, y de una fortuna acumulada de al menos US$300.000 millones, según informó Bloomberg. Su capital está diversificado en inversiones inmobiliarias, petroleras, energía e IA.

Contexto diplomático y económico con Argentina y el mundo

Aunque esta visita no tiene una agenda oficial, llega en un momento de creciente interés por parte de Abu Dhabi en fortalecer lazos con América Latina. En 2025, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos visitó Buenos Aires y mantuvo reuniones con funcionarios argentinos para explorar oportunidades económicas, comerciales y de inversión.

Además, en febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei envió una carta a Mohamed bin Zayed expresando su interés en profundizar la relación bilateral, un gesto que apunta a abrir puertas para futuras iniciativas conjuntas, aunque sin detalles públicos sobre planes concretos.

image El presidente de EAU y el senador de Estados Unidos, Lindsey Graham.

Previo a su llegada a Argentina, el poderoso emir mantuvo una reunión de más de una hora con el congresista estadounidense Lindsey Graham, de Carolina del Norte, ayer 18/02 en Abu Dabi. En sus redes sociales, el senador hizo una férrea defensa del emir como un socio muy importante para Estados Unidos en la región e interesado en firmar los Acuerdos de Abraham. Graham escribió:

La decisión de MbZ de adoptar los Acuerdos de Abraham y modernizar su país, manteniendo la fe, es el mayor cambio en Oriente Medio que he vivido. Lo que han hecho los Emiratos Árabes Unidos para intentar integrar la región con el mundo entero es una de las decisiones más valientes y trascendentales que ha tomado cualquier líder de Oriente Medio. La decisión de MbZ de adoptar los Acuerdos de Abraham y modernizar su país, manteniendo la fe, es el mayor cambio en Oriente Medio que he vivido. Lo que han hecho los Emiratos Árabes Unidos para intentar integrar la región con el mundo entero es una de las decisiones más valientes y trascendentales que ha tomado cualquier líder de Oriente Medio.

Al mismo tiempo, Graham enfatizó la posición de Estados Unidos contra el régimen de Irán y a favor de los líderes sunitas:

A la región: comprendan que la historia está a punto de escribirse. El presidente Trump quiere una región que se parezca más a los EAU y menos al Ayatolá. La región solo puede avanzar si sigue la visión que abraza la luz en lugar de retroceder hacia la oscuridad. La visión de los EAU para Oriente Medio y la visión para 2030 expresada previamente por el príncipe heredero de Arabia Saudita es algo que yo apoyaría plenamente porque sería excelente para Carolina del Sur y excelente para Estados Unidos. A la región: comprendan que la historia está a punto de escribirse. El presidente Trump quiere una región que se parezca más a los EAU y menos al Ayatolá. La región solo puede avanzar si sigue la visión que abraza la luz en lugar de retroceder hacia la oscuridad. La visión de los EAU para Oriente Medio y la visión para 2030 expresada previamente por el príncipe heredero de Arabia Saudita es algo que yo apoyaría plenamente porque sería excelente para Carolina del Sur y excelente para Estados Unidos.

Expectativas e incógnitas

La llegada de un jefe de Estado de un país con una de las economías más robustas de Medio Oriente despierta expectativas sobre posibles anuncios o acuerdos en áreas como inversiones, energía, tecnología o infraestructura, aunque el carácter privado de la visita genera incertidumbre sobre si se concretarán encuentros oficiales o declaraciones públicas.

Mientras tanto, la región cordillerana se prepara para recibir al influyente líder árabe bajo estrictos protocolos de seguridad y máxima reserva, transformando temporalmente un destino turístico en escenario de un suceso diplomático inusual para la Argentina.

