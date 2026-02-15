Construcción del magnate Joe Lewis reactualiza propuesta anti nuclear de Martín Varsavsky

La sólida estructura contaría con spa, peluquería y salas de comunicaciones satelitales.

Por su parte, Varsavsky avanza con Wamani, un lugar de 32.000 hectáreas que adquirió en Mendoza, en el departamento de San Carlos. El proyecto está localizado a 3.100 metros de altitud y a 150 kilómetros de la ciudad más cercana, San Rafael. El empresario sostiene que Argentina puede considerarse un refugio ante conflictos bélicos en el hemisferio norte.

image Vista de Wanami, en el Valle de Uco, provincia de Mendoza

¿Por qué nuestro país, según un experto nuclear?

El ingeniero Julián Gadano fue sub secretario de Energía Nuclear de la Argentina y ha advertido sobre lo que pasaría ante una guerra atómica.

Las potencias nucleares están en el hemisferio norte: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, Israel, Corea del Norte, China, India, Pakistán.

Los llamados “vientos globales” se mueven a lo largo de grandes distancias alrededor del planeta.

Son influenciados por la rotación de la Tierra y la distribución de la temperatura en la atmósfera. La gran mayoría se mueve en sentido Este-Oeste.

Por ejemplo:

Vientos alisios soplan constantes de este a oeste en los trópicos.

Vientos del oeste soplan de occidente a oriente en las latitudes medias.

Vientos polares soplan desde los polos hacia las latitudes medias.

Vientos monzónicos se mueven dentro del hemisferio Norte.

Luego, un "invierno nuclear" afectaría de manera contundente a la poblada geografía "superior" del globo pero no se ensañaría con la menos poblada del sector inferior de la esfera terráquea.

¿Es esta la causa de las construcciones que se están ejecutando o se planean? ¿Seremos un santuario global para una situación post apocalíptica?

¿Es esta la causa de las construcciones que se están ejecutando o se planean? ¿Seremos un santuario global para una situación post apocalíptica?