Según informó Urgente24, la construcción de Joe Lewis tendrá una fortificación con refugio anti aéreo incluido; por su parte, el magnate argentino Varsavsky proyecta crear un bunker para millonarios en Cuyo ante la posibilidad de una guerra nuclear.
¿ARGENTINA SANTUARIO POST APOCALÍPTICO?
Construcción del magnate Joe Lewis reactualiza propuesta anti nuclear de Martín Varsavsky
¿Qué tiene en común Joe Lewis, dueño de la mejor mansión de la Patagonia, ubicada frente a Lago Escondido, Río Negro, con Martín Varsavsky y su refugio nuclear?
Varsavsky se lo propuso de manera concreta al presidente Javier Milei y al ministro de Hacienda Luis Caputo: consiste en un plan para atraer millonarios extranjeros ante una eventual III Guerra Mundial.
El proyecto se denomina “Visa de la tranquilidad” y estaría radicado en Mendoza.
Las similitudes entre ambas iniciativas “inmobiliarias” son importantes.
En plena Patagonia, Joe Lewis construye una estructura que parece salida de una película de espías: un búnker de tres subsuelos y dos plantas, con 4.000 metros cuadrados de hormigón y acero enterrados en las morenas glaciarias.
La sólida estructura contaría con spa, peluquería y salas de comunicaciones satelitales.
¿Por qué nuestro país, según un experto nuclear?
El ingeniero Julián Gadano fue sub secretario de Energía Nuclear de la Argentina y ha advertido sobre lo que pasaría ante una guerra atómica.
Las potencias nucleares están en el hemisferio norte: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, Israel, Corea del Norte, China, India, Pakistán.
Los llamados “vientos globales” se mueven a lo largo de grandes distancias alrededor del planeta.
Son influenciados por la rotación de la Tierra y la distribución de la temperatura en la atmósfera. La gran mayoría se mueve en sentido Este-Oeste.
Por ejemplo:
Vientos alisios soplan constantes de este a oeste en los trópicos.
Vientos del oeste soplan de occidente a oriente en las latitudes medias.
Vientos polares soplan desde los polos hacia las latitudes medias.
Vientos monzónicos se mueven dentro del hemisferio Norte.