Irán dice que hay posibles acuerdos de energía, minería y aviación con USA

"Los intereses comunes en los campos de petróleo y gas, los campos conjuntos, las inversiones mineras e incluso la compra de aeronaves están incluidos en las negociaciones", dijo Ghanbari, argumentando que el pacto nuclear de 2015 con las potencias mundiales no había asegurado los intereses económicos de USA.

Expectativas

El secretario de Estado de USA, Marco Rubio, hablando en una conferencia de prensa en Bratislava, dijo que el presidente Donald Trump había dejado claro que preferiría la diplomacia y una solución negociada.

"Nadie ha sido capaz nunca de llegar a un acuerdo exitoso con Irán, pero vamos a intentarlo", afirmó Rubio.

En 2018, Trump retiró a Estados Unidos del pacto que había aliviado las sanciones a Irán a cambio de restricciones a su programa nuclear, y volvió a aplicar duras sanciones económicas a Teherán.

Una fuente dijo a Reuters que una delegación estadounidense, incluidos los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, se reuniría con funcionarios iraníes en Ginebra (Suiza) el martes 17/02, una reunión que luego fue confirmada a Reuters por un alto funcionario iraní el domingo.

"Steve Witkoff y Jared Kushner estarán viajando, creo que están viajando ahora mismo, para tener reuniones importantes y veremos cómo resulta eso", dijo Rubio, sin proporcionar más detalles.

Si bien las conversaciones que condujeron al pacto nuclear de 2015 fueron multilaterales, las negociaciones actuales se limitan a Irán y USA, con Omán actuando como mediador.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, señaló la disposición de Irán a comprometerse con su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones, y declaró a la BBC que la pelota estaba "en la cancha de USA para demostrar que quieren llegar a un acuerdo".

El alto funcionario se refirió a la declaración del jefe atómico iraní de que el país podría aceptar diluir su uranio más enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones como un ejemplo de la flexibilidad de Irán.

Sin embargo, reiteró que Teherán no aceptaría el enriquecimiento de uranio a 0, un punto clave en negociaciones anteriores, ya que Washington DC considera el enriquecimiento dentro de Irán como una posible vía para obtener armas nucleares. Irán niega que busque tales armas.

En junio, Estados Unidos se unió a Israel en una serie de ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes.

USA está intensificando la presión económica sobre Irán. En una reunión en la Casa Blanca a principios de esta semana, Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordaron que Estados Unidos trabajaría para reducir las exportaciones de petróleo iraní a China, según informó Axios.

China representa más del 80% de las exportaciones de petróleo de Irán.

bién dimitió como miembro de la Cámara de los Lores por sus vínculos con Epstein. El escándalo ahora envuelve al gobierno del primer ministro Keir Starmer.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 6 episodios que se devora en una sola sentada

La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde

La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo

Esta miniserie de 8 episodios te atrapa y la vas a devorar en un día