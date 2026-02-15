Malas noticias de Diputados pueden alcanzar a Javier Milei en USA

El artículo modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Aquí, en color verde, los 41 responsables de la votación favorable en el Senado al Título I, Cap. VII, Art. 44 (Suspensión de ciertos efectos del Contrato de Trabajo - De los accidentes y enfermedades inculpables):

senado En color verde, los 41 responsables de la votación favorable en el Senado al recorte en los salarios de accidentados fuera del trabajo.

La controversia creció cuando el expediente ingresó a Diputados, en la tarde del viernes 13/02.

El texto:

##"En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera”.

##“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”.

Algo extraño ocurrió dentro de la Casa Rosada porque el exabrupto no estaba en los textos anteriores. ¿Otra vez han dejado sin auditoría a Federico Sturzenegger? Sucederá lo mismo que ocurre cada vez que él interviene a destajo: todo sale mal.

Complicadísimo FAL

Los diputados nacionales 'dialoguistas' por Córdoba, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Salta se encuentran bajo la lupa: ¿qué opinan ellos del capítulo VII / Título 1ro.?

En el Ejecutivo nadie se hace cargo de la iniciativa que, en caso de enfermedades o accidentes ajenos a las tareas laborales, provocaría que el trabajador perciba el 50% o el 75%, según la responsabilidad que se le atribuya respecto del hecho que provocó su incapacidad.

Julián De Diego, consultado por el Gobierno en la Reforma Laboral: “Si se tratara de un tratamiento oncológico por una patología.que no tiene nada que ver con el trabajo, le toca el 75%”. Ufffff.

El otro tema difícil es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL, título II, artículo 59) por el cual las empresas financiarán las indemnizaciones con un porcentaje que hoy se destina al sistema jubilatorio, o sea que se lo queda ANSeS.

Dicen que tampoco Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, simpatiza con la quita que supone a su obsesión del equilibrio fiscal.

Si el FAL entrara en debate, sería un naufragio. Tema para seguirlo.

Macri / Galperin

En el Título I hay otro tema, que involucra a Mercado Pago y otras billeteras digitales ("O sea al PRO... bah al menos a Mauricio Macri", es la ironía entre algunos diputados).

"Artículo 35.- Sustitúyese el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

'Artículo 124.- Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial.

Dicha cuenta especial tendrá el nombre de cuenta Sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada'".

El Título I parece condenado.

------------------------

