BCRA y su exitoso programa de acumulación de reservas

El segundo motor es la liquidación de deuda corporativa emitida offshore. A mediados de enero quedaban US$2.300 millones pendientes de liquidación, y desde entonces se colocaron otros US$1.500 millones, lo que amplificó el ingreso de divisas financieras.

El tercer factor es el crecimiento del crédito privado en dólares, excluyendo tarjetas, que avanzó US$1.429 millones en el año, hasta alcanzar US$19.100 millones, en buena parte explicado por la prefinanciación de exportaciones del agro.

El informe remarca que existe margen para expandirse hasta US$3.700 millones adicionales antes de tocar el máximo de aplicación de depósitos observado en 2018, lo que abre un potencial adicional relevante si se relajan las condiciones de otorgamiento.

Apreciación cambiaria sin expansión monetaria

El tipo de cambio nominal exhibe presiones hacia la apreciación, aunque Facimex descarta que esto responda a una mejora genuina en la demanda de dinero. No se registraron faltantes de liquidez en el sistema, ni volatilidad significativa en las tasas overnight, mientras que las tasas reales en el tramo corto descendieron por debajo del 3%, señal de cierta relajación financiera.

En la última licitación el Tesoro logró un roll over del 123%, a tasas alineadas con el mercado secundario, lo que permitió absorber pesos sin convalidar rendimientos por encima del equilibrio vigente. En paralelo, los datos de alta frecuencia de febrero no mostraron señales claras de desaceleración inflacionaria, lo que refuerza la lectura de prudencia monetaria.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,02 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,51 billones.

Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha.

Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP/BONCAP a:

17/4/26… pic.twitter.com/iH9guN86EW — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 11, 2026

El M3 privado sin estacionalidad, deflactado por inflación, aún no evidencia un salto consistente que permita afirmar que la economía está demandando más saldos reales de dinero, por lo que expandir la base por encima de ese ritmo implicaría recrear presiones innecesarias.

Inflación que incomoda y breakeven en alza

El dato de enero, con un 2,9% mensual, marcó la quinta aceleración consecutiva, impulsado en buena medida por los Estacionales, que treparon 5,7% mensual, aunque la inflación Núcleo excluyendo Carnes y Alquileres desaceleró 0,4 puntos porcentuales hasta 1,9% mensual, mínimo desde la elección de septiembre que había gatillado un desplome en la demanda de dinero.

Facimex considera que las presiones actuales son transitorias y están vinculadas a la volatilidad electoral y a la posterior normalización monetaria, aunque advierte que febrero podría ubicarse en torno al 2,6% mensual, con incidencia directa de 0,5 puntos porcentuales por ajustes en tarifas de electricidad, gas y transporte en el AMBA, mientras que marzo sumaría subas en Educación e Indumentaria.

En el mercado de deuda, la inflación breakeven a 12 meses entre bonos CER y tasa fija se movió hacia la zona del 27%, consolidando la lateralización observada durante el año alrededor del 25%, lo que sugiere que las expectativas aún no internalizan una profundización contundente de la desinflación.

La señal política detrás de la esterilización

El informe subraya que el Gobierno busca enviar una señal contundente de acumulación de reservas sin poner en riesgo el proceso desinflacionario, en un marco donde el compromiso fiscal luce como consenso transversal y el déficit cuasifiscal fue desactivado tras la eliminación de pasivos remunerados.

Durante los últimos doce meses, la emisión asociada al desarme de Lefi ascendió a $12,8 billones, a lo que se suman $12 billones por giro de utilidades al Tesoro, aunque la brecha cambiaria acotada sugiere que el eventual overhang monetario habría sido absorbido.

La estrategia hacia adelante se apoya en permitir que la emisión ligada a compras de divisas crezca solo al ritmo de la demanda de dinero, evitando recrear un exceso de oferta que complique el sendero de precios. Facimex proyecta que, si ese equilibrio se respeta, la inflación podría perforar el 2% mensual en el segundo trimestre, reanudando una desinflación más firme a partir de abril.

Un ancla que el mercado reclama

Con ancla cambiaria más flexible y sin tasa de política explícita, el desafío pasa por reforzar el anclaje monetario. El mercado, al mantener breakevens elevados pese al superávit fiscal, parece exigir señales adicionales de consistencia para convalidar un sendero descendente más pronunciado.

El equilibrio es delicado, aprovechar el viento externo y los flujos financieros para robustecer el balance del BCRA sin alimentar un exceso de pesos que vuelva a tensionar expectativas. La acumulación récord de reservas luce como un activo político y financiero relevante, aunque el verdadero examen estará en sostener la prudencia cuando la oferta de dólares pierda intensidad y la inflación vuelva a poner a prueba la credibilidad del programa.

