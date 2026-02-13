Tomás Dente destruyó a Beto Casella como nunca: "Es el cáncer de..."

"Lo que hicieron fue 'escarnear' a una persona con el objetivo de querer hacerse los vivos, presididos por Beto Casella, quien es, a mi criterio, responsable al 100%, por ser el corazón y el cerebro de ese programa", disparó. “Vos, Casella, sos el responsable".

El periodista también recordó experiencias personales dentro del ambiente mediático y cuestionó el argumento de los “chistes internos”.

“Los chistes internos se dan en la intimidad, no con un micrófono adelante (...) Sos un homofóbico y una persona que estigmatiza”, sentenció el conductor contra Casella.

Y cerró con una frase contundente: “Hoy lo descubrimos (...) el cáncer de los medios de comunicación, varios, entre ellos Beto Casella”.

También Yanina Latorre

En su programa en FM 107.9, El Observador, Yanina Latorre también destrozó a Beto Casella por lo ocurrido con el bailarín del Teatro colón.

"Me da un odio, una bronca", dijo la expanelista de LAM. "Son cuatro machirulos homofóbicos".

Finalmente, señaló que no entiende "cuál es la parte graciosa de un pibe estirando, bailando, y contándole a sus seguidores que aspira y quiere ser bailarín del Colón".

¿Qué pasó con Beto Casella?

Tal como informó Urgente24, durante la emisión de Nadie nos para en Rock & Pop, Beto Casella y su equipo realizaron comentarios homofóbicos sobre un video del bailarín Valentín Fresno, miembro del ballet estable del Teatro Colón. En las imágenes, el bailarín mostraba su rutina previa a El Cascanueces, pero los comentarios del equipo y del conductor generaron rechazo inmediato.

Al presentar el video, el conductor dijo: “Vamos a verlo”, y enseguida comenzaron las burlas de tono homofóbico, incluso con la superposición de audios de Doctor Tangalanga de manera ofensiva.

Además, los comentarios de Joe Fernández, parte del equipo radial, fueron especialmente polémicos. El comunicador reforzó el tono denigrante del programa, mientras que el líder del ciclo no intervino para cuestionar a sus compañeros. La situación abrió un nuevo foco de críticas hacia la responsabilidad de los conductores sobre el contenido emitido al aire.

