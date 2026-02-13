No comenzó el jueves 12/02. Venía de arrastre: cuando en el Legislativo bonaerense, el Frente Renovador afirmó que no le daría su respaldo al proyecto de reelección indefinida de los alcaldes municipales, que respaldan casi todos los socios del FR en el frente Unión por la Patria. Y esto fue ratificado en la votación de la Ley Penal Juvenil con el respaldo a la baja en la edad de imputabilidad.
IDENTIDAD
El regreso del Frente Renovador con la baja de la edad de imputabilidad
Hay datos que indican que el Frente Renovador está en la recuperación de su identidad, y lo ratificó con la edad de imputabilidad desde los 14 años.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FR / PBA) le dijo a Urgente24:
"La responsabilidad por delito juvenil debe sancionarse y tener consecuencias a partir de los 14 años de edad. Esa es la postura histórica de Sergio Massa y es la que defendimos en la Cámara de Diputados con nuestro voto y, además, presentamos un proyecto propio, integrador, con la solución terapéutica, laborativa, restaurativa y, además, la privativa de la libertad para los delitos graves".
En el proyecto mencionado por Gutiérrez, por ejemplo, se establecer 10 medidas cautelares durante el proceso judicial a imponer al joven infractor desde el inicio de la investigación:
- Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiera o del ámbito territorial que determine el juez;
- Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;
- Prohibición de conducir vehículos;
- Bloqueo temporal de cuentas y restricción de uso de redes sociales, plataformas digitales y dispositivos electrónicos afines;
- Prohibición de aproximarse al ofendido, a su familia o a otras personas que determine el juez;
- Prohibición de comunicare con determinadas personas, siempre que no afecte su Derecho de Defensa;
- Obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el juez determine y/o de realizar determinadas acciones preventivas de futuras conductas ilícitas;
- Arresto domiciliario;
- Aseguramiento preventivo;
- Aplicación de dispositivos tecnológicos que permitan cumplir los fines del proceso y la disminución de riesgo para la víctima y la sociedad.
La votación
El respaldo al proyecto del Ejecutivo Nacional consiguió 149 votos a favor:
- 94 de La Libertad Avanza;
- 21 del interbloque Fuerza del Cambio (Pro + UCR + MID + Karina Banfi + José Luis Garrido);
- 19 del interbloque Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal y CC-ARI);
- 7 del bloque Innovación Federal;
- 3 de Independencia;
- 2 de Producción y Trabajo;
- 1 de La Neuquinidad;
- 2 miembros de País Federal.
La oposición sumó 100 votos:
- 3 de Elijo Catamarca,
- 1 de Primero San Luis,
- 4 del Frente de Izquierda
- 1 de Defendamos Córdoba,
- 91 de Unión por la Patria.
Ausentes:
- 2 de Unión por la Patria,
- 1 del Pro,
- 1 interbloque Unidos,
- 1 Encuentro Federal,
- 1 Provincias Unidas, y
- 1 Coherencia.
Pero, durante la votación en particular, los diputados de Ramiro Gutiérrez y Emir Félix dejaron sentado su voto a favor del Capítulo I de la iniciativa, referido a la baja de la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años.
Para el Frente Renovador fue una acción importante relacionada con el despliegue de sus banderas fundacionales.
El próximo paso, para volverse más consolidada la acción, debería relacionarse con la transversalidad fundacional del Frente Renovador, antes de que por coyunturas cuestionadas y cuestionables Sergio Massa se enfocara en un vínculo puntual con el peronismo.
----------------------
