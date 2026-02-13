El regreso del Frente Renovador con la baja de la edad de imputabilidad

94 de La Libertad Avanza;

21 del interbloque Fuerza del Cambio (Pro + UCR + MID + Karina Banfi + José Luis Garrido);

19 del interbloque Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal y CC-ARI);

7 del bloque Innovación Federal;

3 de Independencia;

2 de Producción y Trabajo;

1 de La Neuquinidad;

2 miembros de País Federal.

La oposición sumó 100 votos:

3 de Elijo Catamarca,

1 de Primero San Luis,

4 del Frente de Izquierda

1 de Defendamos Córdoba,

91 de Unión por la Patria.

Ausentes:

2 de Unión por la Patria,

1 del Pro,

1 interbloque Unidos,

1 Encuentro Federal,

1 Provincias Unidas, y

1 Coherencia.

Pero, durante la votación en particular, los diputados de Ramiro Gutiérrez y Emir Félix dejaron sentado su voto a favor del Capítulo I de la iniciativa, referido a la baja de la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años.

Para el Frente Renovador fue una acción importante relacionada con el despliegue de sus banderas fundacionales.

El próximo paso, para volverse más consolidada la acción, debería relacionarse con la transversalidad fundacional del Frente Renovador, antes de que por coyunturas cuestionadas y cuestionables Sergio Massa se enfocara en un vínculo puntual con el peronismo.

