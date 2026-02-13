Imperdibles: Las mejores películas de comedia romántica para ver en San Valentín

Esta película, nos cuenta la historia de Tracy Lord, una adinerada heredera, quien se prepara para casarse por segunda vez con el rico George Kittredge, pero la llegada de su ex marido y de una pareja de periodistas, altera sus planes y se ve envuelta en un lío amoroso.

Los actores Cary Grant, Katherine Hepburn, James Stewart y Ruth Hussey protagonizan esta icónica comedia romántica.

The Philadelphia Story

Las 200 mejores películas románticas para enamorarse y reír al mismo tiempo

Aquí está la lista completa de mejores películas de comedia romántica para disfrutar en el Día de San Valentín, o cualquier otro día del año. Son 200 así que hay películas para rato.

Pescadora equivocada

Ayuno de amor

El bazar de las sorpresas

Las tres noches de Eva

Lo que sucedió aquella noche

Detrás de las noticias

Big (1988)

Digan lo que quieran

Visa al paraíso

Por eso lo llaman amor

Rye Lane

La adorable revoltosa

Annie Hall

Bull Durham

Entre copas

Appropriate Behavior

Si supieras

La princesa prometida

A todos los chicos de los que me enamoré

Spontaneous

Encantada

La Peor Persona Del Mundo

Música (2024)

Hit Man

Cómplices del engaño

I'm Your Man

Luces de la ciudad

Ninotchka

La princesa que quería vivir

Dave

El artista

Una segunda oportunidad

Sabrina

Una Eva y dos Adanes

Hechizo del tiempo

Palm Springs

Fire Island : Orgullo & seducción

Piso de soltero

Juno

Manhattan

Encantada

cuatro bodas y un funeral

Medianoche en París

The Kids Are All Right

Shakespeare in Love

Cuatro bodas y un funeral

Hairspray

Los juegos del destino

Yo soy Simón

The Heartbreak Kid (1972)

Locamente millonarios

Alta fidelidad

Hannah y sus hermanas

Mi querido presidente

Los Angeles Story

Splash

Descubriendo el amor

Licorice Pizza

Riendo de mí

Mucho ruido y pocas nueces

Amélie

Ligeramente embarazada

Damas en guerra

Funny ha ha

Hechizo de luna

Cuando Harry conoció a Sally

Recetas de amor

¿Qué pasa doctor?

Bros

Plus One

Submarine

Muñequita de lujo

Ven a Bailar Conmigo

Guardando las apariencias

Roxanne

Funny Ha Ha

2 días en París

Italiano para principiantes

Mi pareja equivocada

Juego de gemelas

Quiero que vuelvas

Emma (2020)

Garden State

Mucho ruido y pocas nueces

Virgen a los 40

Beginners: Así se siente el amor

París, te amo

Mejor... imposible

Enséñame a vivir

500 días con ella

Top Five

Virgen a los 40

Imperfectos

El amigo de mi hermana

Un esposo ideal

Jerry Maguire - Seducción y desafío

Emma (1996)

Trainwreck drags

Notting Hill

¿Cómo sobrevivir a mi ex?

Algo pasa con Mary

Bbesando a jessica stein

Working Girl

Cold Comfort Farm

Long Shot

Mamma Mia

Happiest Season

Tú, yo y todos los demás

Priceless

Grosse Pointe Blank

Lars y la chica real

Clueless

La idea de ti

Mientras dormías

La boda de Muriel

Dieciseis velas

Crossing Delancey

Vicky Cristina Barcelona

El diario de Bridget Jones

Mamma mía! Vamos otra vez

¡Atrévete!

La ciudad perdida

Loco y estúpido amor

Embriagado de amor

Ruby Sparks

Chinese Puzzle

Mi gran boda griega

Singles

Get Real

El bebé de Bridget Jones

El mapa de los instantes perfectos

Mi gran boda griega

El valet

The Spanish Apartment

La chica de rosa

Rojo, blanco y sangre azul

Benny y Joon

Nick y Norah: Una noche de música y amor

Los rompebodas

Sleepless in Seattle

La boda de mi mejor amigo

Más extraño que la ficción

Populaire

Definitivamente, tal vez

Celeste and Jesse Forever

Cyrano de Bergerac

Un ladrón en la alcoba

Holiday (1938)

Desk Set

Indiscreta

Nacida ayer

My Man Godfrey

Tócala otra vez, Sam

Besos robados

El banquete de bodas

La costilla de Adán

Bella época

Pillow Talk

La rosa púrpura El Cairo

The Awful Truth

Un ladrón en la alcoba

La importancia de llamarse Ernesto

Arthur

The Sure Thing

Romantics Anonymous

Pat y Mike

La comezón del séptimo año

la mejor de mis bodas

La chica del valle

La mujer del año

Love at First Fight

An Oversimplification of Her Beauty

Cómo casarse con un millonario

Romance al atardecer

Edge of Seventeen

Poderosa Afrodita

Trick

Pequeño manhattan

Más vale muerto

Twelfth Night

What If

Juegos de pasión

Un principe en Nueva York

Alguien tiene que ceder

Las muñecas rusas

La mejor de mis bodas

Liberal Arts

10 cosas que odio de ti

mujer bonita

The Best Man Holiday

About Time

La ciencia del sueño

Tienes un e-mail

Jeffrey

Frankie y Johnny

La vida y muerte de Peter Sellers

Hitch

Rompecorazones

Baby boom

El sueño de una noche de verano (1999) de William Shakespeare

Amor en juego

Azúcar moreno

Fever Pitch

Hagamos una porno

Lo más probable es que

Puertas corredizas

Si yo tuviera 30

Broken English

Realmente amor

Mujer bonita

----------

Más noticias en Urgente24

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó