Si te preguntas ¿Qué películas de comedia romántica me recomiendan? o ¿Cuáles son las mejores comedias románticas? Hay un ranking que definitivamente puede ayudarte, sobre todo si quieres sumergirte en el mar del amor y reír este 14 de febrero, Día de San Valentín.
DE AYER Y HOY
Imperdibles: Las mejores películas de comedia romántica para ver en San Valentín
Expertos revelan las mejores películas de comedia romántica de toda la historia. Este es el ranking definitivo para enamorarse y reír al mismo tiempo.
Y es que, Rotten Tomatoes, un popular sitio web estadounidense de recopilación de reseñas críticas y de la audiencia para cine y televisión, ha elegido las 200 mejores comedias románticas de todos los tiempos.
Pero, ¿Qué tomaron en cuenta? De acuerdo con los expertos, se consideraron varias cosas, incluyendo que cada película tuviera al menos 20 reseña y una puntuación positiva del público. Y he aquí el resultado...
La número 1: La mejor comedia romántica de todos los tiempos
La película que ocupa el primer lugar entre las comedias románticas de todos los tiempos es un verdadero clásico: The Philadelphia Story o Pescadora equivocad, estrenada en 1940.
Los críticos llegaron al consenso de que este film cuenta con un "guion maravillosamente ingenioso, una dirección impecable de George Cukor y actuaciones principales típicamente excelentes. The Philadelphia Story es un clásico absoluto".
Esta película, nos cuenta la historia de Tracy Lord, una adinerada heredera, quien se prepara para casarse por segunda vez con el rico George Kittredge, pero la llegada de su ex marido y de una pareja de periodistas, altera sus planes y se ve envuelta en un lío amoroso.
Los actores Cary Grant, Katherine Hepburn, James Stewart y Ruth Hussey protagonizan esta icónica comedia romántica.
Las 200 mejores películas románticas para enamorarse y reír al mismo tiempo
Aquí está la lista completa de mejores películas de comedia romántica para disfrutar en el Día de San Valentín, o cualquier otro día del año. Son 200 así que hay películas para rato.
- Pescadora equivocada
- Ayuno de amor
- El bazar de las sorpresas
- Las tres noches de Eva
- Lo que sucedió aquella noche
- Detrás de las noticias
- Big (1988)
- Digan lo que quieran
- Visa al paraíso
- Por eso lo llaman amor
- Rye Lane
- La adorable revoltosa
- Annie Hall
- Bull Durham
- Entre copas
- Appropriate Behavior
- Si supieras
- La princesa prometida
- A todos los chicos de los que me enamoré
- Spontaneous
- La Peor Persona Del Mundo
- Música (2024)
- Hit Man
- Cómplices del engaño
- I'm Your Man
- Luces de la ciudad
- Ninotchka
- La princesa que quería vivir
- Dave
- El artista
- Una segunda oportunidad
- Sabrina
- Una Eva y dos Adanes
- Hechizo del tiempo
- Palm Springs
- Fire Island : Orgullo & seducción
- Piso de soltero
- Juno
- Manhattan
- Encantada
- Medianoche en París
- The Kids Are All Right
- Shakespeare in Love
- Cuatro bodas y un funeral
- Hairspray
- Los juegos del destino
- Yo soy Simón
- The Heartbreak Kid (1972)
- Locamente millonarios
- Alta fidelidad
- Hannah y sus hermanas
- Mi querido presidente
- Los Angeles Story
- Splash
- Descubriendo el amor
- Licorice Pizza
- Riendo de mí
- Mucho ruido y pocas nueces
- Amélie
- Ligeramente embarazada
- Damas en guerra
- Hechizo de luna
- Cuando Harry conoció a Sally
- Recetas de amor
- ¿Qué pasa doctor?
- Bros
- Plus One
- Submarine
- Muñequita de lujo
- Ven a Bailar Conmigo
- Guardando las apariencias
- Roxanne
- Funny Ha Ha
- 2 días en París
- Italiano para principiantes
- Mi pareja equivocada
- Juego de gemelas
- Quiero que vuelvas
- Emma (2020)
- Garden State
- Mucho ruido y pocas nueces
- Beginners: Así se siente el amor
- París, te amo
- Mejor... imposible
- Enséñame a vivir
- 500 días con ella
- Top Five
- Virgen a los 40
- Imperfectos
- El amigo de mi hermana
- Un esposo ideal
- Jerry Maguire - Seducción y desafío
- Emma (1996)
- Trainwreck drags
- Notting Hill
- ¿Cómo sobrevivir a mi ex?
- Algo pasa con Mary
- Bbesando a jessica stein
- Working Girl
- Cold Comfort Farm
- Long Shot
- Happiest Season
- Tú, yo y todos los demás
- Priceless
- Grosse Pointe Blank
- Lars y la chica real
- Clueless
- La idea de ti
- Mientras dormías
- La boda de Muriel
- Dieciseis velas
- Crossing Delancey
- Vicky Cristina Barcelona
- El diario de Bridget Jones
- Mamma mía! Vamos otra vez
- ¡Atrévete!
- La ciudad perdida
- Loco y estúpido amor
- Embriagado de amor
- Ruby Sparks
- Chinese Puzzle
- Singles
- Get Real
- El bebé de Bridget Jones
- El mapa de los instantes perfectos
- Mi gran boda griega
- El valet
- The Spanish Apartment
- La chica de rosa
- Rojo, blanco y sangre azul
- Benny y Joon
- Nick y Norah: Una noche de música y amor
- Los rompebodas
- Sleepless in Seattle
- La boda de mi mejor amigo
- Más extraño que la ficción
- Populaire
- Definitivamente, tal vez
- Celeste and Jesse Forever
- Cyrano de Bergerac
- Holiday (1938)
- Desk Set
- Indiscreta
- Nacida ayer
- My Man Godfrey
- Tócala otra vez, Sam
- Besos robados
- El banquete de bodas
- La costilla de Adán
- Bella época
- Pillow Talk
- La rosa púrpura El Cairo
- The Awful Truth
- Un ladrón en la alcoba
- La importancia de llamarse Ernesto
- Arthur
- The Sure Thing
- Romantics Anonymous
- Pat y Mike
- La comezón del séptimo año
- La chica del valle
- La mujer del año
- Love at First Fight
- An Oversimplification of Her Beauty
- Cómo casarse con un millonario
- Romance al atardecer
- Edge of Seventeen
- Poderosa Afrodita
- Trick
- Pequeño manhattan
- Más vale muerto
- Twelfth Night
- What If
- Juegos de pasión
- Un principe en Nueva York
- Alguien tiene que ceder
- Las muñecas rusas
- La mejor de mis bodas
- Liberal Arts
- 10 cosas que odio de ti
- The Best Man Holiday
- About Time
- La ciencia del sueño
- Tienes un e-mail
- Jeffrey
- Frankie y Johnny
- La vida y muerte de Peter Sellers
- Hitch
- Rompecorazones
- Baby boom
- El sueño de una noche de verano (1999) de William Shakespeare
- Amor en juego
- Azúcar moreno
- Fever Pitch
- Hagamos una porno
- Lo más probable es que
- Puertas corredizas
- Si yo tuviera 30
- Broken English
- Realmente amor
- Mujer bonita
