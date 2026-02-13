Raízen S.A., la compañía brasileña de energía y biocombustibles, atraviesa una fuerte crisis que la empuja desesperadamente a recaudar capital nuevo. Esta situación resulta muy beneficiosa para Mercuria Energy Group, socio del empresario argentino José Luis Manzano en el holding Integra Capital.
José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina
Por creciente deuda, a Raízen le urge recaudar capital nuevo, y José Luis Manzano está más cerca de quedarse con las estaciones de Shell, sponsor de Ferrari.
Urgente24 ya había informado que Mercuria está muy cerca de cerrar un acuerdo para comprar los activos de Raizen en Argentina, en una de las operaciones más relevantes del sector petrolero en el país en los últimos años: los activos en cuestión incluyen la refinería de petróleo de Dock Sud, en el Gran Buenos Aires, y una extensa red de estaciones de servicio operadas bajo la marca Shell, que serían más de 800. En conjunto, estos activos representan un volumen significativo del mercado de combustibles, aproximadamente el 19% de las ventas nacionales de combustible, de acuerdo con estimaciones de mercado.
De esta venta ya se viene hablando desde noviembre pasado, pero se fue demorando por desacuerdos sobre el precio final y su forma de pago. Sin embargo, la crisis de Raízen apuraría la operación.
Según publicó Bloomberg, Raízen SA registró cargos por deterioro por un valor de US$2.100 millones, ya que el aumento de la deuda representa un riesgo para la capacidad de la empresa de seguir operando.
"Los cargos, que reflejan elementos que incluyen el fondo de comercio sobre la rentabilidad futura, indican cuán urgente es para la empresa recaudar capital nuevo", postula la nota publicada en la agencia de noticias estadounidense.
El director ejecutivo Nelson Gomes admitió que “en términos de estructura de capital, llegamos a un punto de inflexión”. " Todo nuestro plan de transformación operativa no ha sido suficiente para mitigar el desequilibrio que tenemos en la estructura de capital de la empresa", agregó.
Raízen cerró el año pasado con una deuda neta total de 55.300 millones de reales brasileños, un 43% más que el año anterior. Esto elevó el apalancamiento de la compañía a un equivalente a 5,3 veces las ganancias antes de partidas como intereses e impuestos, frente a 3 veces el año anterior.
"El principal punto negativo fue el hecho de que los elevados pagos de intereses y la estructura de capital desequilibrada aumentan el riesgo de continuidad operativa de la empresa", escribieron en una nota el viernes pasado los analistas de Citibank dirigidos por Gabriel Barra.
En el artículo escrito por las periodistas Dayanne Sousa, Rachel Gamarski y Giovanna Bellotti Azevedo se destaca que la creciente deuda de Raízen ha inquietado a los inversores, y la falta de avances en las conversaciones destinadas a asegurar fondos ha impulsado una venta masiva de bonos de la empresa. A principios de esta semana, Fitch Ratings y S&P Global Ratings rebajaron la calificación crediticia de Raízen a grado basura.
Venta de Shell Argentina: ¿Qué pasa con patrocinio de Ferrari?
Hay quienes se preguntan si la venta de las estaciones de servicio de Shell en la Argentina podría tener alguna incidencia en el patrocinio histórico de la marca de combustible a Ferrari.
"Shell V-Power es el único combustible utilizado y recomendado por la Scuderia Ferrari HP", dice en la web.
De hecho, actualmente la estaciones de servicio de Shell en la Argentina tienen una promoción para canjear puntos (más una suma de dinero) por autitos de colección de Ferrari.
¿Podría tener alguna incidencia en el patrocinio de Ferrari si Raízen vende, finalmente, Shell Argentina?
