José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

El director ejecutivo Nelson Gomes admitió que “en términos de estructura de capital, llegamos a un punto de inflexión”. " Todo nuestro plan de transformación operativa no ha sido suficiente para mitigar el desequilibrio que tenemos en la estructura de capital de la empresa", agregó.

Raízen cerró el año pasado con una deuda neta total de 55.300 millones de reales brasileños, un 43% más que el año anterior. Esto elevó el apalancamiento de la compañía a un equivalente a 5,3 veces las ganancias antes de partidas como intereses e impuestos, frente a 3 veces el año anterior.

"El principal punto negativo fue el hecho de que los elevados pagos de intereses y la estructura de capital desequilibrada aumentan el riesgo de continuidad operativa de la empresa", escribieron en una nota el viernes pasado los analistas de Citibank dirigidos por Gabriel Barra.

image

En el artículo escrito por las periodistas Dayanne Sousa, Rachel Gamarski y Giovanna Bellotti Azevedo se destaca que la creciente deuda de Raízen ha inquietado a los inversores, y la falta de avances en las conversaciones destinadas a asegurar fondos ha impulsado una venta masiva de bonos de la empresa. A principios de esta semana, Fitch Ratings y S&P Global Ratings rebajaron la calificación crediticia de Raízen a grado basura.

Venta de Shell Argentina: ¿Qué pasa con patrocinio de Ferrari?

Hay quienes se preguntan si la venta de las estaciones de servicio de Shell en la Argentina podría tener alguna incidencia en el patrocinio histórico de la marca de combustible a Ferrari.

"Shell V-Power es el único combustible utilizado y recomendado por la Scuderia Ferrari HP", dice en la web.

ferrari-shell

De hecho, actualmente la estaciones de servicio de Shell en la Argentina tienen una promoción para canjear puntos (más una suma de dinero) por autitos de colección de Ferrari.

image

¿Podría tener alguna incidencia en el patrocinio de Ferrari si Raízen vende, finalmente, Shell Argentina?

