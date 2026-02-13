OPA en Celulosa Argentina: ¿Control a precio de remate?

El 19 de septiembre de 2025, Nofal adquirió directa e indirectamente el 45,49% del capital y 45,48% de los votos de la compañía. El precio pactado por el paquete accionario fue de US$1 por la totalidad, aunque la operación incluyó la asunción y reemplazo de avales otorgados por los accionistas vendedores por US$1.771.992 a favor de un acreedor denominado Ukesy.

Esa combinación de precio simbólico más avales asumidos es la que, distribuida sobre la cantidad total de acciones transferidas, determinó el valor unitario de US$0,000386 que hoy se traslada a los minoritarios.

El oferente ya controla 4.591.017.345 acciones ordinarias de un voto y 8.864 acciones clase A, quedando sujetas a la OPA 5.503.152.859 acciones, equivalentes al 54,50% del capital.

La oferta es voluntaria, sin piso ni techo de aceptación, y no contempla squeeze out posterior.

No obstante, el Prospecto advierte que la liquidez podría resentirse tras la operación.

Concurso preventivo y patrimonio neto negativo

Más allá del debate jurídico sobre el precio equitativo, la variable determinante es la situación económica de la empresa.

El Directorio solicitó concurso preventivo el 29 de agosto de 2025 y el proceso quedó radicado en el Juzgado Civil y Comercial de San Lorenzo. Los acreedores tuvieron plazo hasta diciembre para verificar créditos y el cronograma concursal se extiende hasta septiembre de 2026 para el informe general.

Al 30 de noviembre de 2025, los estados financieros consolidados exhiben:

Deuda total: $207.857.661 miles

Patrimonio total: -$128.890.792 miles

Capitalización total: $78.966.869 miles

El endeudamiento financiero está fuertemente concentrado en el corto plazo, con más de $203.077.923 miles venciendo dentro de los próximos doce meses. Además, una porción significativa de la deuda se encuentra nominada en dólares.

La compañía reconoce expresamente que no posee valor de libros positivo por presentar patrimonio neto negativo.

El propio Prospecto describe la situación previa al ingreso del nuevo controlante como in articulo mortis societario, con plantas paralizadas y capital de trabajo agotado.

Línea de crédito por US$18 millones

Celulosa suscribió un préstamo con Nofal por hasta US$18.000.000, a 24 meses y tasa del 10% anual, garantizado con un fideicomiso sobre cuentas a cobrar. Al 12 de enero de 2026 ya se habían desembolsado aproximadamente US$14.933 miles, fondos que permitieron pagar salarios y reactivar la planta de Capitán Bermúdez.

La continuidad operativa depende hoy de esa línea y del éxito del concurso.

El Prospecto es explícito respecto de los riesgos para quienes no acepten la OPA: accionistas minoritarios con escasa influencia, posible iliquidez y ausencia de garantías sobre generación futura de dividendos.

Precio versus mercado: el dilema del minoritario

El nudo central está en la decisión del inversor.

El precio ofrecido surge del mayor valor pagado en la toma de control, conforme a la excepción concedida por la CNV.

Sin embargo, el mercado viene operando por encima de ese nivel, aun considerando la crisis.

En un contexto de concurso preventivo, patrimonio negativo y elevada exposición a deuda en moneda extranjera, el valor de mercado incorpora expectativas de recuperación industrial, potencial acuerdo concursal y normalización macro.

El oferente ya aseguró la garantía de pago mediante Sancor Seguros hasta US$2.150.000, lo que cubre la eventual aceptación masiva dentro de los montos estimados.

El período de aceptación comenzará el 23 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 17 de marzo de 2026, con posibilidad de prórroga.

Un caso testigo para la plaza

La OPA de Celulosa deja varias lecciones para la City.

Primero, la aplicación estricta del inciso (a) del artículo 88 puede generar precios significativamente divergentes del mercado cuando la toma de control se pacta en condiciones de estrés financiero.

Segundo, la transparencia del Prospecto expone sin matices el deterioro patrimonial, la magnitud de la deuda y la dependencia del financiamiento del propio accionista controlante.

Tercero, la resolución final de la CNDC sobre la adquisición aún está pendiente, lo que agrega una capa adicional de incertidumbre.

Celulosa es una empresa con más de noventa años de historia, dos plantas industriales y más de 800 empleados directos. Hoy su valuación bursátil convive con un proceso concursal y un precio de OPA que refleja el valor implícito de una compañía que llegó al límite.

La decisión queda en manos del minorista

Aceptar una salida inmediata a US$0,000386 por acción o apostar a una recomposición industrial y financiera cuyo desenlace aún depende de acreedores, mercado y macroeconomía.

En la práctica, la oferta no sólo pone a prueba el criterio del inversor, sino también la capacidad del nuevo controlante para transformar una empresa con patrimonio negativo en un activo nuevamente generador de valor.

