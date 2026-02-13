Qué pasa con los preservativos en Argentina y por qué hay alarma

En Mendoza, por ejemplo, MDZ Online precisa que, "la Provincia tuvo que absorber los gastos para garantizar la entrega de preservativos, ya que Nación no envía desde hace 3 años".

A esto se le suma que, "entre 2016 y 2022, la compra internacional de condones cayó 30 %, y las campañas para promover su uso se redujeron hasta 50 %, según ONUSIDA", señala AHFArgentina en Instagram.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) es la organización más grande en el mundo que combate el VIH y el sida.

"El preservativo sigue siendo una herramienta simple, efectiva y accesible para el cuidado de la salud sexual. Pero para que funcione, tiene que estar disponible y usarse sin estigmas", enfatiza la organización.

Y agrega: "Todas las personas pueden y merecen cuidar y disfrutar su vida sexual".

Menos uso del preservativo: Una tendencia alarmante

Pero, hay otro problema que preocupa: La nueva tendencia de dejar el preservativo a un lado y promover el sexo sin protección, supuestamente, por ser más placentero.

La ginecóloga y sexóloga argentina Cecilia Pascual, dijo a DW que, "hay una disminución poblacional tremenda en el uso del preservativo y la falta de percepción de riesgos en las poblaciones donde más se ve el aumento de casos".

"Las modas se viralizan mucho más rápido que las campañas", agrega.

Más infecciones de transmisión sexual

En medio de la caída de la distribución gratuita de preservativos, los expertos alertan por un aumento en los casos de infecciones de transmisión sexual.

"Menos preservativos disponibles. Menos campañas de prevención. Más transmisiones que podrían evitarse", indica la organización AHFArgentina en sus redes sociales.

De acuerdo con la organización, algunas ITS, como la sífilis, han aumentado en la región hasta en un 40%.

En Argentina, datos oficiales revelan que los casos de sífilis en la población general aumentaron en 2025 respecto a 2024.

En cuanto a la notificación, los casos acumulados de sífilis en Argentina alcanzaron 55.183 en 2025, mientras que, entre el periodo 2020-2024, la mediana de casos notificados fue de 33.571.

Esta diferencia de casos notificados representa un incremento absoluto de 21.612 casos, o un aumento del 64% en cinco años frente a la mediana 2020-2024.

Respecto a los casos de sífilis confirmados, la cifra en 2025 fue de 46.613 acumulados, mientras la mediana de acumulados en los cinco años anteriores se ubicó en 27.232.

En ese sentido, tomando en cuenta los datos aportados por el boletín, el incremento de casos de sífilis confirmados en 2025 fue de 71% comparado con el valor mediano del periodo 2020-2024.

