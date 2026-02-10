Cuidado: la estafa millonaria que salpica a un famoso banco de Argentina

Por otro lado, quienes compraron camionetas de alta gama, pagadas por montos que iban de los 40 a los 60 millones de pesos, lo hacían convencidos de que no tenían ningún tipo de gravamen. Con el tiempo descubrían que sobre esos vehículos pesaba una importante deuda.

"Dentro del banco anotaron las prendas, hicieron todos los trámites y los autos fueron puestos a nombre de una concesionaria en Córdoba que luego los llevó a San Salvador", dijo el abogado Fernando Bóveda que representa a 15 víctimas. Además, indicó que "el banco es penalmente responsable" de lo sucedido.

