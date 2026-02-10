Cuidado: la estafa millonaria que salpica a un famoso banco de Argentina

La estafa es millonaria y ya está siendo investigada por la Justicia. La misma está en manos de la Fiscal de Jujuy llamada Daiana Serrano Antar. Por el momento se sabe que hay muchas personas implicadas en la misma y es una causa compleja.
Estafa millonaria salpica a banco de Argentina
La estafa en cuestión es por la venta de camionetas y autos de alta gama por 1.000 millones de pesos. En la misma estarían involucrados empleados del Banco Santander, el cual opera en la Argentina. Además de esto también estarían implicadas concesionarias y registros automotores.
Un empleado y gestor del Banco Santander están imputados y también quienes se encargaban de captar a las víctimas de la estafa. Quienes fueron blancos de este accionar delictivo son jubilados, empleados municipales y otras personas que fueron brutalmente damnificadas.
El modus operandi de la estafa
Empleados municipales o jubilados con ingresos reducidos recibían una determinada cantidad de dinero a cambio de firmar distintos documentos en una escribanía. Se comprobó que esas personas aparecían registradas como responsables de créditos prendarios vinculados a la compra de automóviles.
Por otro lado, quienes compraron camionetas de alta gama, pagadas por montos que iban de los 40 a los 60 millones de pesos, lo hacían convencidos de que no tenían ningún tipo de gravamen. Con el tiempo descubrían que sobre esos vehículos pesaba una importante deuda.
"Dentro del banco anotaron las prendas, hicieron todos los trámites y los autos fueron puestos a nombre de una concesionaria en Córdoba que luego los llevó a San Salvador", dijo el abogado Fernando Bóveda que representa a 15 víctimas. Además, indicó que "el banco es penalmente responsable" de lo sucedido.
