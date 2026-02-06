Este supermercado de Argentina se encuentra liquidando celulares de distintas marcas y modelos con hasta 40% de descuento y, además, también podrás adquirir cuotas sin interés con bancos. Una forma de renovar tu equipo sin que tu bolsillo lo sienta tanto.
Supermercado arrasa y remata celulares con hasta 40% de descuento
Un reconocido supermercado se encuentra rematando celulares con descuentos reales. Hay muchos modelos para elegir.
Distintas cadenas de supermercados del país se pusieron de acuerdo para rematar celulares con descuentos reales y cuotas sin interés. Estas promociones son por tiempo limitado así que lo mejor es que te apures a conseguir el tuyo porque vuelan, ya que los precios son sumamente bajos y valen muchísimo la pena.
Supermercado liquida celulares y es furor
Carrefour y Coto, dos de los principales supermercados del país, están liquidando varios equipos de distintas marcas y modelos. Hay algunos precios que están por debajo de los $160.000, lo cual es muy difícil de encontrar hoy en día y todos lo están aprovechando. La buena noticia es que las ofertas están disponibles tanto en sucursales físicas como en la tienda online.
Carrefour vende el modelo Tecno Spark a $159.000, el cual tiene 256 GB y es ideal para aquellos que no necesitan demasiado en un equipo porque es bastante convencional. También podés encontrar modelos Samsung básicos por $210.000 y Motorola a menos de $180.000.
Coto, por su parte, tiene modelos un poco más actuales y completos pero a buenos precios. El Samsung A54 cuesta $765.000 y hay un Noblex a menos de $200.000. La mayoría tiene 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias lo cual aligera muchísimo el gasto.
