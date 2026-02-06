La continuidad de Yuyito González al frente de Empezar el día por la pantalla de Ciudad Magazine volvió a quedar bajo la lupa tras versiones que ponen en duda que lo siga conduciendo. Según comentaron en Intrusos, dentro del canal se estaría evaluando la grilla 2026 y su permanencia al frente del ciclo no está garantizada.
QUÉ FIGURAS SUENAN COMO REEMPLAZANTES
¿Sin Milei se apaga el show? Peligra la continuidad de Yuyito González en Ciudad Magazine
El foco mediático habría bajado luego de su ruptura con el Presidente y el lugar de Yuyito González corre empieza a generar dudas en el canal.
De acuerdo a lo informado, parte de la producción no estaría conforme con su desempeño ni con su perfil más reservado frente a temas de actualidad y espectáculos. En un formato que suele apoyarse en el debate y la exposición mediática, esa postura habría generado tensiones internas.
También habría influido su decisión de evitar polémicas o sobreexposición, algo que el equipo consideraría clave para sostener el interés del programa y las diferencias habrían enfriado la relación con la producción y alimentado las versiones sobre posibles cambios.
En ese contexto, comenzaron a sonar nombres para un eventual reemplazo, con Graciela Alfano como principal candidata y por detrás surgió el nombre de Catherine Fulop. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores crecen y el panorama sugiere que la expareja del presidente Javier Milei probablemente deba dar un paso al costado.
Moria Casán destruyó a Yuyito González
Luego de haber entrevistado a Fátima Florez, Moria Casán optó por comenzar su programa demostrando su apoyo a la humorista al recordar la entrevista.
En sus dichos aprovechó para dejar en ridículo a su colega al asegurar que después sus dichos "la convirtió en maleza".
El resto de sus compañeros del programa que se emite por la pantalla de El Trece estallaron de risa y aprovechó para meter aún más cizaña.
"Te dio para que tengas", dijo la diva entre risas. De todos modos, posteriormente señaló que la cámara invita a las figuras para "hacer catarsis en un estudio de televisión".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles
Ante expectativa de traslado del sable de San Martín, se renovó interés por el Museo Histórico
Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios