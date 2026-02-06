¿Sin Milei se apaga el show? Peligra la continuidad de Yuyito González en Ciudad Magazine

Moria Casán destruyó a Yuyito González

Luego de haber entrevistado a Fátima Florez, Moria Casán optó por comenzar su programa demostrando su apoyo a la humorista al recordar la entrevista.

En sus dichos aprovechó para dejar en ridículo a su colega al asegurar que después sus dichos "la convirtió en maleza".

El resto de sus compañeros del programa que se emite por la pantalla de El Trece estallaron de risa y aprovechó para meter aún más cizaña.

"Te dio para que tengas", dijo la diva entre risas. De todos modos, posteriormente señaló que la cámara invita a las figuras para "hacer catarsis en un estudio de televisión".

