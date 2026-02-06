Atención: ANAC amenaza con un lunes caótico en los aeropuertos

No hemos tenido "ningún tipo de convocatoria de las autoridades a ningún tipo de diálogo" y por ende "se mantiene el paro dispuesto para el lunes próximo desde la 0 hora, ante lo cual avisamos a toda la comunicad y a las compañías aéreas para que puedan reprogramar los vuelos que se van a ver afectados", dijo Belelli.

El reclamo central es nada menos que por la situación salarial: La organización denuncia descuentos aplicados sin acuerdo previo sobre haberes ya abonados, lo que consideran una violación directa de las paritarias, y cuestiona también la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por el endurecimiento del conflicto y la falta de avances en el diálogo.

Entre las exigencias planteadas figuran la actualización inmediata de los salarios frente a la inflación, la devolución de los montos descontados y garantías sobre las condiciones de seguridad en la operación aeroportuaria.

Las tensiones del sector aerocomercial

El sector aerocomercial viene atravesando tensiones casi permanente. En efecto, el último año se sucedieron medidas de fuerza que derivaron en la declaración de la esencialidad del servicio, mientras que en 2025 los conflictos en Intercargo profundizaron la confrontación entre el Gobierno y los gremios estatales.

A esto se suma la incertidumbre que rodea a Aerolíneas Argentinas, que continúa siendo un factor de presión sindical.

Se prevé que las mayores demoras y cancelaciones se registren en las primeras horas del lunes, cuando se concentra el mayor volumen de vuelos. Ante este panorama, las empresas comenzaron a evaluar reprogramaciones preventivas.

