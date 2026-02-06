Europa acusa a TikTok de tener un diseño que fomenta la "adicción" e infringe la Ley de Servicios Digitales. Es la conclusión preliminar a la que ha llegado la Comisión Europea y que sacude a la popular red social. De no cumplir con las exigencias de la comisión, TikTok enfrentará fuertes multas.
EXIGEN CAMBIOS
TikTok tambalea: Europa lo acusa de violar la ley por "diseño adictivo"
La Comisión Europea exhorta a TikTok a hacer cambios en su diseño, tras considerarlo "adictivo", o se enfrentará a fuertes multas. ¿Qué pide modificar?
Comisión Europea acusa a TikTok de "diseño adictivo"
TikTok está en el 'ojo del huracán' de Europa, luego de conocerse que "incumple la Ley de Servicios Digitales por su diseño adictivo", según opiniones preliminares de la Comisión Europea.
Esto es el resultado de una investigación que la Comisión Europea inició en febrero de 2024.
De acuerdo con el organismo, esta red social no ha limitado suficientemente las funciones adictivas y no ha evaluado cómo pueden impactar negativamente en el bienestar físico y mental de los usuarios.
Entre las características cuestionadas se encuentran: desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado.
"Por ejemplo, al 'recompensar' constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose y cambiar el cerebro de los usuarios al 'modo piloto automático'"
También han acusado a TikTok de hacer caso omiso a "indicadores importantes del uso compulsivo de la aplicación, como el tiempo que los menores pasan en TikTok por la noche".
"TikTok parece no aplicar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo", enfatizaron.
Europa obliga a TikTok a hacer cambios
En ese sentido, la Comisión ha exigido a la famosa red social que aplique cambios. "TikTok necesita cambiar el diseño básico de su servicio", avisaron.
Algunas recomendaciones de la Comisión Europea son:
- Desactivar características adictivas clave como el 'desplazamiento infinito' a lo largo del tiempo
- Implementar 'interrupciones de tiempo de pantalla' efectivas, incluso durante la noche
- Adaptar su sistema de recomendación
TikTok podría enfrentar fuertes multas
Ahora, TikTok puede ejercer su derecho a la defensa, sin embargo, hay fuertes multas a la vista.
"Si finalmente se confirman las opiniones de la Comisión, esta puede emitir una decisión de incumplimiento, que puede dar lugar a una multa proporcional a la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción y alcanzar hasta un máximo del 6 % del volumen de negocios anual mundial total del proveedor", detalla la Comisión Europea.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, manifestó: "La adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en las mentes en desarrollo de niños y adolescentes".
"La Ley de Servicios Digitales responsabiliza a las plataformas de los efectos que pueden tener en sus usuarios. En Europa, hacemos cumplir nuestra legislación para proteger a nuestros hijos y a nuestros ciudadanos en línea", agregó.
Repuesta de TikTok a las acusaciones en Europa
En un correo electrónico enviado a Euronews Next, TikTok respondió a las exigencias de la Comisión Europea.
Según la compañía, las conclusiones preliminares de la Comisión "presentan una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada de nuestra plataforma".
"Tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estos hallazgos por todos los medios a nuestro alcance", agregó.
Vale recordar que, TikTok también enfrenta un juicio junto con Meta y Snapchat. Las tres plataformas deberán responder ante la Justicia de estados Unidos acusadas de diseñar productos adictivos para niños y adolescentes.
