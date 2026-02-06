TikTok tambalea: Europa lo acusa de violar la ley por "diseño adictivo"

"Por ejemplo, al 'recompensar' constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose y cambiar el cerebro de los usuarios al 'modo piloto automático'"

También han acusado a TikTok de hacer caso omiso a "indicadores importantes del uso compulsivo de la aplicación, como el tiempo que los menores pasan en TikTok por la noche".

"TikTok parece no aplicar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo", enfatizaron.

Europa obliga a TikTok a hacer cambios

En ese sentido, la Comisión ha exigido a la famosa red social que aplique cambios. "TikTok necesita cambiar el diseño básico de su servicio", avisaron.

Algunas recomendaciones de la Comisión Europea son:

Desactivar características adictivas clave como el 'desplazamiento infinito' a lo largo del tiempo

Implementar 'interrupciones de tiempo de pantalla' efectivas, incluso durante la noche

Adaptar su sistema de recomendación

TikTok podría enfrentar fuertes multas

Ahora, TikTok puede ejercer su derecho a la defensa, sin embargo, hay fuertes multas a la vista.

"Si finalmente se confirman las opiniones de la Comisión, esta puede emitir una decisión de incumplimiento, que puede dar lugar a una multa proporcional a la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción y alcanzar hasta un máximo del 6 % del volumen de negocios anual mundial total del proveedor", detalla la Comisión Europea.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, manifestó: "La adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en las mentes en desarrollo de niños y adolescentes".

"La Ley de Servicios Digitales responsabiliza a las plataformas de los efectos que pueden tener en sus usuarios. En Europa, hacemos cumplir nuestra legislación para proteger a nuestros hijos y a nuestros ciudadanos en línea", agregó.

Repuesta de TikTok a las acusaciones en Europa

En un correo electrónico enviado a Euronews Next, TikTok respondió a las exigencias de la Comisión Europea.

Según la compañía, las conclusiones preliminares de la Comisión "presentan una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada de nuestra plataforma".

"Tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estos hallazgos por todos los medios a nuestro alcance", agregó.

Vale recordar que, TikTok también enfrenta un juicio junto con Meta y Snapchat. Las tres plataformas deberán responder ante la Justicia de estados Unidos acusadas de diseñar productos adictivos para niños y adolescentes.

--------

Más noticias en Urgente24

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"

Tiembla Mercado Pago: la nueva billetera virtual que arrasa en Argentina