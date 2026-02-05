El cielo está por romper una de sus reglas más básicas. El 2 de agosto de 2027, el Sol desaparecerá en pleno día y la Tierra quedará sumida en una noche breve pero profunda. No será un fenómeno más en el calendario astronómico, se tratará del eclipse solar total más largo del siglo XXI, un evento extraordinario que no volverá a repetirse en más de cien años y que ya empieza a generar expectativa en todo el mundo.
CUÁNDO SUCEDERÁ
Eclipse solar histórico: El día se apaga seis minutos y no vuelve en 100 años
Más allá de los datos técnicos, el eclipse será una experiencia colectiva difícil de olvidar. Durante unos minutos, el ritmo cotidiano se frenará.
Durante más de seis minutos, en algunos puntos del planeta, la Luna cubrirá por completo al Sol. La temperatura bajará de manera notoria, los animales modificarán su comportamiento y el cielo ofrecerá una postal tan impactante como inquietante, la corona solar brillando alrededor de un disco oscuro, como si el tiempo se hubiese detenido.
¿Por qué este eclipse será el más largo del siglo?
La duración es lo que convierte a este eclipse en un fenómeno excepcional. La mayoría de los eclipses solares totales apenas alcanzan entre dos y tres minutos de oscuridad completa. Superar los seis minutos es algo extremadamente raro y solo posible gracias a una combinación muy precisa de factores astronómicos.
Ese día, la Tierra estará cerca de su afelio, el punto de su órbita en el que se encuentra más alejada del Sol. Esto hace que nuestra estrella se vea ligeramente más pequeña desde el planeta. Al mismo tiempo, la Luna estará cerca de su perigeo, es decir, en uno de los puntos más cercanos a la Tierra, aumentando su tamaño aparente en el cielo. Esta coincidencia permite que la Luna cubra al Sol durante más tiempo del habitual.
Eclipse y alineación perfecta: La clave astronómica
A la ecuación se suma otro elemento decisivo, que es la trayectoria de la sombra lunar. En el eclipse de 2027, la sombra recorrerá regiones cercanas al ecuador terrestre. Esa geometría hace que la sombra avance más lentamente sobre la superficie del planeta, extendiendo la fase de totalidad.
Según los cálculos de los astrónomos, esta alineación casi milimétrica es tan poco frecuente que no se repetirá con características similares hasta bien entrado el siglo XXII. El último eclipse comparable ocurrió en 1991, pero el de 2027 lo superará en duración y extensión.
¿Dónde se verá el eclipse total y quiénes estarán en la franja privilegiada?
La franja de totalidad será extensa y atravesará más de 15.000 kilómetros. El eclipse comenzará sobre el océano Atlántico y avanzará por el sur de Europa, el norte de África, Oriente Medio y parte de Asia.
Entre los países donde se podrá observar el eclipse total se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Uno de los puntos más destacados será Luxor, en Egipto, donde la totalidad superará los seis minutos y las condiciones climáticas suelen ser ideales, con cielos despejados y baja probabilidad de nubosidad.
En otras regiones del mundo, incluido gran parte de América del Sur, el fenómeno se verá de forma parcial, pero igualmente llamativa.
Eclipse y seguridad: Cómo observarlo sin dañar la vista
Los especialistas son categóricos, observar un eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Mirar al Sol directamente, incluso cuando está parcialmente cubierto, puede provocar lesiones permanentes en la retina.
La recomendación es utilizar gafas certificadas para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. En el caso de telescopios, binoculares o cámaras, deben emplearse filtros solares homologados. Solo durante la fase de totalidad, y únicamente si se está dentro de la franja de eclipse total, es seguro mirar a simple vista durante esos minutos.
