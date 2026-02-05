Eclipse solar histórico: El día se apaga seis minutos y no vuelve en 100 años

Según los cálculos de los astrónomos, esta alineación casi milimétrica es tan poco frecuente que no se repetirá con características similares hasta bien entrado el siglo XXII. El último eclipse comparable ocurrió en 1991, pero el de 2027 lo superará en duración y extensión.

¿Dónde se verá el eclipse total y quiénes estarán en la franja privilegiada?

La franja de totalidad será extensa y atravesará más de 15.000 kilómetros. El eclipse comenzará sobre el océano Atlántico y avanzará por el sur de Europa, el norte de África, Oriente Medio y parte de Asia.

Entre los países donde se podrá observar el eclipse total se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Uno de los puntos más destacados será Luxor, en Egipto, donde la totalidad superará los seis minutos y las condiciones climáticas suelen ser ideales, con cielos despejados y baja probabilidad de nubosidad.

En otras regiones del mundo, incluido gran parte de América del Sur, el fenómeno se verá de forma parcial, pero igualmente llamativa.

eclipse solar 2

Eclipse y seguridad: Cómo observarlo sin dañar la vista

Los especialistas son categóricos, observar un eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Mirar al Sol directamente, incluso cuando está parcialmente cubierto, puede provocar lesiones permanentes en la retina.

La recomendación es utilizar gafas certificadas para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. En el caso de telescopios, binoculares o cámaras, deben emplearse filtros solares homologados. Solo durante la fase de totalidad, y únicamente si se está dentro de la franja de eclipse total, es seguro mirar a simple vista durante esos minutos.

