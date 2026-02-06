Cometa 3I/ATLAS: Nuevas imágenes revelan un cambio muy llamativo

De acuerdo con los investigadores, "en diciembre de 2025, SPHEREx volvió a observar 3I/ATLAS post-perihelio, encontrando un objeto mucho más activo en comparación con las observaciones pre-perihelio de SPHEREx realizadas en agosto de 2025, con evidencia clara de su desarrollo hacia un cuerpo cometario que sublima completamente todos sus hielos".

El perihelio es el punto en la órbita elíptica de un planeta o cometa donde se encuentra más cercano al Sol.

¿Por qué el cometa 3I/ATLAS se volvió más brillante?

El aumento del brillo del cometa 3I/ATLAS no es un dato menor y podría ayudar a descifrar algunos secretos.

La NASA indica que el aumento significativo del brillo del cometa se produjo luego de su paso por el Sol.

Los investigadores observaron un "drástico aumento del brillo dos meses después de que el cuerpo helado pasara su punto más cercano al Sol, un fenómeno asociado con los cometas, ya que expulsan agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono al espacio", detalla la agencia especial.

COMETA 31 ATLAS ESPACIO Otra imagen de cometa 3I/ATLAS que sorprende al mundo. Imagen: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA

La explicación de los investigadores sobre la iluminación del cometa es esta.

"El cometa 3I/ATLAS entró en erupción en diciembre de 2025, tras su paso cercano al Sol, lo que provocó un aumento significativo de su brillo. Incluso el hielo de agua se sublimaba rápidamente en gas en el espacio interplanetario", dijo Carey Lisse, líder del estudio, del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins en Laurel, Maryland

"Y dado que los cometas están compuestos por aproximadamente un tercio de hielo de agua en masa, liberaba una gran cantidad de material nuevo, rico en carbono, que había permanecido atrapado en el hielo a gran profundidad. Ahora observamos la gama habitual de materiales del sistema solar primitivo, incluyendo moléculas orgánicas, hollín y polvo de roca, que suelen emitir los cometas".

¿De qué está compuesto el cometa 3I/ATLAS?

Las observaciones de SPHEREx, dice la NASA, mostraron la luz infrarroja emitida por el polvo, el agua, las moléculas orgánicas y el dióxido de carbono contenidos en la coma del 3I/ATLAS.

Los investigadores también detectaron metanol, cianuro y metano en el cometa.

Las observaciones de SPHEREx, además, sugieren que se está expulsando material rocoso a medida que aumenta la actividad del objeto interestelar, añade la NASA.

La NASA asegura que seguirá rastreando el 3I/ATLAS, así que seguramente conoceremos más detalles misteriosos de este cometa que algunos consideran atípico.

