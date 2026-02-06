Sin paradero conocido de Alex Saab, dicen que detenido para condenar a Nicolás Maduro

delcy y su gabinete Delcy Rodríguez, Aníbal Coronado Millán y otros colaboradores.

Alex Saab

Efecto Cocuyo, medio opositor, desde Caracas (Venezuela):

"La figura de Alex Saab, empresario colombiano-venezolano vinculado al chavismo, permanece envuelta en las últimas horas en un velo de incertidumbre tras reportes contradictorios sobre su supuesta detención.

Durante la noche de este miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, declaró en una conferencia de prensa que no tenía información sobre el caso.

«Soy diputado. No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo competencia ni información sobre eso que planteas», afirmó Rodríguez al evadir una pregunta directa sobre la posible captura de Saab.

Esta postura contrasta con declaraciones previas del funcionario, quien en 2021 defendió a Saab en televisión nacional y prometió acciones legales y diplomáticas para protegerlo, cuando se vio envuelto en casos de corrupción que lo hicieron ser extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos.

Lo que se sabe hasta el momento proviene de fuentes internacionales y reportes periodísticos. Medios como Reuters y The New York Times informaron que Saab resultó detenido en las primeras horas del miércoles 04/02 en su residencia en Caracas, durante un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el FBI estadounidense.

La operación, según se especula, también involucraría la captura de Raúl Gorrín, presidente de Globovisión y otro aliado cercano del expresidente Nicolás Maduro. Un portavoz policial estadounidense confirmó a Reuters que la supuesta cooperación de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, resultó clave en esta acción, ya que controla las agencias de seguridad pública.

Estados Unidos mantiene acusaciones contra Saab por lavado de dinero y corrupción, relacionadas con un esquema que desvió alrededor de 350 millones de dólares de fondos públicos venezolanos. Saab, de 54 años, enfrentó detención previa en Cabo Verde en 2020, extradición a EE.UU. en 2021 y liberación en 2023 mediante un canje de prisioneros.

En 2024, Maduro lo nombró ministro de Industria, cargo que Delcy Rodríguez revocó en enero de 2026 tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, las negaciones oficiales generan confusión. El fiscal general, Tarek William Saab, desmintió inicialmente la detención en una entrevista con la emisora radial colombiana La FM y calificó los reportes como falsos, aunque después en otra llamada admitió su desconocimiento sobre el asunto.

Luigi Giuliano, abogado de Saab, rechazó los rumores y aseguró que su cliente permanece libre en su hogar en Caracas, junto a su esposa Camila Fabri. «Simplemente no es cierto que haya sido arrestado», declaró Giuliano a Reuters.

Ni el Ministerio Público ni los implicados emitieron comunicados oficiales que confirmen o desmientan la situación."

CabelloDelcy.jpg Delcy Rodriguez y Diosdado Cabello.

Anatomia del poder

No todo es Delcy Rodríguez en Venezuela. También Diosdado Cabello, según el siguiente informe del medio opositor Runrún.es/:

"El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, también extendió su poder en el nuevo gabinete. Su ficha más poderosa es Gustavo González López, el nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que desplazó a Javier Marcano Tábata, un aliado de Padrino López, actual ministro de la Defensa.

González López, quien se graduó en la promoción de 1982 de la Academia Militar, lleva más de dos décadas en cargos de confianza del chavismo gracias a su nexo con Cabello, quien le dio su primer cargo de relevancia cuando era ministro de Infraestructura: director general de la oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos de esa cartera.

Posteriormente, estuvo en la presidencia del Metro de Caracas y de Los Teques, justo cuando Cabello era gobernador de Miranda y controlaba las obras que la constructora brasileña Odebretch hacía en el subterráneo de la zona. Aunque siguió en varios puestos gubernamentales, fue durante el gobierno de Maduro que llegó a convertirse en director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos oportunidades (2014-2018 y 2019-2024), e incluso en ministro de Interior y Justicia (2015-2016).

Justo durante el desempeño de esos roles, varios organismos internacionales denunciaron a González López en múltiples ocasiones por violaciones a los derechos humanos. Lo acusan de represión, detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y tratos crueles contra manifestantes y miembros de la oposición que han estado confinados en los calabozos el Sebin, así como de los ataques recibidos por la población civil en medio de las redadas de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Cuando ocurrió la polémica muerte del concejal Fernando Albán, que estaba bajo su custodia, Maduro lo destituyó del Sebin. Pero meses después tomó el mando de nuevo.

Luego de ser apartado del Sebin definitivamente, en 2024, se convirtió en Intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), un cargo recién creado en la compañía petrolera que reformó Delcy Rodríguez mientras mantenía las riendas del Ministerio del Petróleo.

Cabello aprovechó la remezón para promover a su hija, Daniella Cabello Contreras, a la titularidad del Ministerio de Turismo, una cartera que su esposa, Marlenys Contreras, ocupó entre 2015 y 2018, y en la que también han estado otros de sus aliados como Alí Ernesto Padrón Paredes (2020-2024) y la ministra saliente, la cubana Leticia Gómez (2024-2026).

La hija de Diosdado Cabello fue cantante y productora del programa de su padre “Con el mazo dando” antes de llegar a ocupar cargos de alto nivel. En 2023 fue nombrada presidenta de la Fundación Marca País y, un año más tarde, pasó a tomar las riendas de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela.

Hoy sustituye a Leticia Gómez, con quien solía posar en fotos para su perfil en Instagram durante actos protocolares. Gómez llegó a la administración pública mientras la matriarca de los Cabello era ministra: en 2015 se convirtió en gerente del Hotel Venetur de Margarita, luego en presidenta de Venezolana de Turismo (2018), en viceministra de Turismo Internacional (2021) y, finalmente, en ministra de Turismo (2024).

El otro favorecido de Cabello es el periodista, locutor y productor de su programa “Con el Mazo dando”, Hernán Canorea, quien hoy es el presidente de la televisora estatal VTV. El funcionario ya fue vicepresidente de Información y Contenidos de esa planta y también presidente de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El nombramiento de Canorea llama la atención. Usualmente, los ministros de Comunicación e Información también se encargan de la Presidencia de VTV. Pero, en este caso, en lugar de que recayera la responsabilidad sobre Miguel Pérez Pirela, se la dieron a una ficha de Cabello. ¿Es acaso una forma de darle al conductor del Mazo una mayor participación en las comunicaciones del gobierno?

Caricatura de Diosdado Cabello alusiva a Adolf Hitler. Diosdado Cabello en una caricatura onda Adolf Hitler: Opositores que ahora deben convivir con él porque todos están bajo el paraguas de Donald Trump.

El de Padrino López y la de los Chávez

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, perdió su otro cargo: la Vicepresidencia Sectorial de Salud, Ciencia y Tecnología y Ecosocialismo. Sin embargo, los Rodríguez le dieron un premio de consolación: la dirección del recién creado Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética.

Esta nueva responsabilidad no es casual. Jiménez Ramírez se ha consolidado como la más alta autoridad experta en ciberseguridad. Luego de los supuestos ataques contra el Consejo Nacional Electoral durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, fue ella quien elaboró un extenso informe sobre las vulnerabilidades del sistema tecnológico nacional y sugirió la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, que se fundó pocos días después. La nueva instancia es una especie de ampliación de aquella propuesta.

Jiménez Ramírez es bióloga y llegó en 2012 a la administración pública gracias a Jorge Arreaza, antiguo yerno de Hugo Chávez, cuando este era Ministro de Ciencia y Tecnología. Fue miembro principal y presidenta de la junta directiva de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Codecyt) y del Centro Nacional de Tecnología Química. Más adelante, dirigió la Empresa Productos Farmacéuticos para el Vivir Viviendo C.A (PROFARMACOS C.A) y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismologicas (FUNVISIS). Desde junio de 2019 es Ministra de Ciencia y Tecnología.

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, también obtuvo su cuota en los cargos vinculados al Ejecutivo venezolano. Por eso dio su voto de confianza al general de brigada de la Aviación Militar Bolivariana, Aníbal Rafael Bellorín Pereira, que es hoy presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa).

Se trata de una designación estratégica para relevar al general Ramón Velásquez Araguayán del cargo, el cual había asumido a la par del Ministerio de Transporte, en el que lo sustituyó Aníbal Coronado Millán.

Bellorín Pereira viene de un cargo clave de confianza: comandó el Grupo de Aviación Presidencial N4, una unidad de élite de la Aviación Militar venezolana que se encarga de trasladar a las más altas autoridades del Estado y que trabaja en combinación con la Guardia de Honor Presidencial.

saab2 En el gráfico de Runrun.es se observa el desplazamiento de Alex Saab de todas sus funciones.

El sobreviviente y los que se fueron “demasiado”

En medio de los nuevos nombramientos y enroques, parece que los Rodríguez no sabían dónde poner a Aníbal Coronado Millán. Lo sacaron del Despacho de la Presidencia para ponerlo a cargo del Ministerio de Ecosocialismo y, un día después, en el de Transporte. Pese a esta última designación, no le dejaron tomar el mando de Conviasa, que suele reservarse a quienes rigen esa cartera.

Coronado Millán es contralmirante de la Infantería de Marina Bolivariana y fue edecán de Maduro entre 2016 y 2021. Tras ese período, en 2022, el exgobernante lo puso como viceministro encargado de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno del Ministerio del Despacho de la Presidencia y también como Jefe de Gobierno del Territorio Insular. En 2024 lo nombró ministro del Despacho de la Presidencia.

El militar desplazó a Ramón Velásquez Araguayán, general madurista que había estado en la cartera desde 2022, año en el que también se convirtió en presidente de Conviasa y de la Compañía Anónima Metro de Caracas. Antes de eso, había sido ministro de Ecosocialismo y Aguas entre 2017 y 2018.

Velásquez Araguayán es parte del grupo de funcionarios que se quedaron sin puesto en el juego de la silla tras la llegada de Delcy Rodríguez al poder. Entre los nuevos desempleados están los ya mencionados Ricardo Molina (Ecosocialismo), Alex Saab (Industria Nacional), Javier Marcano Tábata (Guardia de Honor Presidencial) y Magaly Gutiérrez Viña (Salud), todos del ala de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores."

----------------------------------------------------------------------------------------

