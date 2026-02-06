Sacudón en Boca por el último adelanto de Diego Monroig: "Va a acelerar"

Siendo más tajante sobre el actual jugador de Estudiantes de La Plata, el periodista de ESPN informó: “Cetré gusta, está en el radar, no hubo contacto de club a club, pero lo tienen ahí”.

Por último, dejó en claro que Boca utilizará el cupo habilitado por la operación de Rodrigo Battaglia: “Siguen en charlas con el 9, con un volante ofensivo y Boca va a acelerar por uno. El cupo por la lesión de Rodrigo Battaglia lo va a usar”.

De todos modos, aclaró que en lo estrictamente formal “negociación no hay abierta ninguna, esa es la realidad”.

Lo que se le viene a Boca

Hasta el momento, Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, disputó tres partidos en el Torneo Apertura, con un balance de dos victorias y una derrota, esta última ante Estudiantes de La Plata.

Si bien el Xeneize todavía no encontró su mejor versión desde lo futbolístico, fue efectivo en los resultados: ganó los dos encuentros que jugó en La Bombonera, frente a Deportivo Riestra y Newell’s.

Lo que viene será una prueba brava para el equipo de la Ribera, ya que deberá visitar el José Amalfitani para medirse con Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, el próximo domingo 8 de febrero desde las 22:15.

El Fortín es uno de los líderes de la Zona A junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante ante Independiente, en Avellaneda, lo que marca un muy buen arranque del conjunto de Liniers.

