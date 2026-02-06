Boca Juniors comenzó el Torneo Apertura de la Liga Profesional con dos victorias y una derrota, y hasta el momento su mercado de pases parece incompleto. Si bien llegaron Ángel Romero y Santiago Ascacibar, todo indica que el Xeneize aún podría sumar un refuerzo más antes del cierre.
¿POR QUIÉN?
Sacudón en Boca por el último adelanto de Diego Monroig: "Va a acelerar"
Diego Monroig dio a conocer en ESPN la situación de Boca en el mercado de pases. ¿Llega Edwuin Cetré?
En las últimas horas surgió el nombre de Edwuin Cetré, actualmente en Estudiantes de La Plata, y el periodista Diego Monroig se refirió a esta posibilidad en ESPN, dejando abierta la puerta a un nuevo movimiento en el mercado.
Diego Monroig y su adelanto: ¿llega Edwuin Cetré?
Ángel Romero y Santiago Ascacibar son los jugadores que llegaron a Boca Juniors hasta el momento, y hay expectativa por saber si el Xeneize continuará activo en el mercado de pases o si finalmente se retirará.
El periodista Diego Monroig viene marcando desde hace varios días que las posiciones a reforzar son las de volante ofensivo o centrodelantero.
Respecto a la primera de ellas, y teniendo en cuenta la posibilidad de Edwuin Cetré, aseguró: “No me dieron mayores detalles, pero cuando me nombraron a un volante ofensivo, yo entendería que puede jugar por los extremos”.
Siendo más tajante sobre el actual jugador de Estudiantes de La Plata, el periodista de ESPN informó: “Cetré gusta, está en el radar, no hubo contacto de club a club, pero lo tienen ahí”.
Por último, dejó en claro que Boca utilizará el cupo habilitado por la operación de Rodrigo Battaglia: “Siguen en charlas con el 9, con un volante ofensivo y Boca va a acelerar por uno. El cupo por la lesión de Rodrigo Battaglia lo va a usar”.
De todos modos, aclaró que en lo estrictamente formal “negociación no hay abierta ninguna, esa es la realidad”.
Lo que se le viene a Boca
Hasta el momento, Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, disputó tres partidos en el Torneo Apertura, con un balance de dos victorias y una derrota, esta última ante Estudiantes de La Plata.
Si bien el Xeneize todavía no encontró su mejor versión desde lo futbolístico, fue efectivo en los resultados: ganó los dos encuentros que jugó en La Bombonera, frente a Deportivo Riestra y Newell’s.
Lo que viene será una prueba brava para el equipo de la Ribera, ya que deberá visitar el José Amalfitani para medirse con Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, el próximo domingo 8 de febrero desde las 22:15.
El Fortín es uno de los líderes de la Zona A junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante ante Independiente, en Avellaneda, lo que marca un muy buen arranque del conjunto de Liniers.
+ EN GOLAZO24
Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Kendry Páez
No solo Huracán-San Lorenzo: los 4 partidos imperdibles del Apertura este finde