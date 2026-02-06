Marixa Balli y Esteban Mirol se dijeron de todo y le salvaron la noche a LAM

Y siguió, visiblemente afectada: "Quiero ver quién se puede bancar tres años de investigación de la manera que me la banqué yo." Cuando Mirol volvió a traer el tema de La Salada y habló de videos viejos donde ella defendía el predio, Balli aclaró: "Yo trabajé, tuve local y defendía a los laburantes que estaban ahí. No tengo nada que ocultar, tengo la frente bien en alto."

La discusión se volvió personal, apareció el reproche por una supuesta invitación a salir, Marixa remató con "me metiste en un puterío del que no formo parte", y Mirol terminó levantándose, sacándose los auriculares y dejando la cámara apuntando a su living vacío, mientras Ángel de Brito ironizaba: "Dale, Mirol, ¿quién sos ahora? ¿Carmen Barbieri?".

La audiencia compró el conflicto y LAM festejó los números

Previo al cruce, Mirol replicó una discusión que tuvo en LN+ con la diputada libertaria Karen Reichardt, donde volvió a pararse del lado del consumidor y largó otra frase fuerte: "Yo al ministro le puedo decir un montón de cosas, como que endeudó al país en 50.000 millones de dólares en la época de Macri, pero que salga y compre afuera no", mientras la exactriz intentaba llevar la discusión hacia la reforma laboral y la producción: "Ahora viene la reforma laboral y es muy importante para esto. Produje y tuve mi marca. Yo me compro ropa afuera, ¿quién no lo hace? Dar trabajo también es muy importante."

image Karen Reichardt entró al debate en LN+ contra Mirol, habló de reforma laboral y defendió a Balli.

Reichardt también defendió a Balli y explicó que muchos comerciantes están furiosos porque ahora importar es más fácil, algo que el propio Gobierno viene impulsando, y ahí Mirol volvió a subir el tono: "Un importador argentino —que es terrible— si puede cagar a un comprador lo hace. Lo ve como hormigas negras para pisar."

El periodista fue más allá y dejó una definición que molesta en el sector: los mismos que durante años pidieron protección hoy están pensando en importar o cambiar de rubro, porque el negocio manda más que cualquier bandera.

Mientras tanto, LAM hacía su juego, porque el conflicto ocupó casi veinte minutos de aire, el programa arrancó con 3.3 puntos de rating, trepó a 4, pasó a Telenoche y con el enojo feroz de Marixa llegó a 4.6, ganando la franja por una décima y dejando atrás a Hija del Fuego, según los números que circularon en Kantar Ibope.

En la Argentina de 2026 se discute cómo vestirse, cómo producir y quién se queda con la torta, pero se hace a los gritos, en cadena nacional informal, y con el rating como juez final.

