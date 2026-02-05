Se viralizó al toque: Spreen sacó a pasear a su perro robot e hizo delirar las redes

image Spreen paseó por Puerto Madero con Bub, un Unitree Go2 capaz de moverse solo, saltar y esquivar obstáculos gracias a su avanzada inteligencia artificial.

En los videos se ve a peatones frenando en seco, sacando el celular, riéndose, y a perros de carne y hueso entrando en cortocircuito, sin saber si ladrar, jugar o salir disparados. El streamer incluso se tomó un rato para mostrarle "trucos" del robot a un vecino, como si estuviera en la plaza del barrio.

En X (ex Twitter), las críticas aparecieron rápido, muchos acusándolo de frívolo, de banalizar la tecnología y de elegir un robot en lugar de adoptar un animal. Otros fueron más al hueso: un perro que no siente caminando por una ciudad llena de perros abandonados. Spreen, al respecto, no dijo nada.

Un paseo por el Barrio Chino que terminó con la Policía

Lo del perro robot no fue un hecho aislado. Apenas una semana antes, Spreen ya había demostrado hasta dónde llega hoy su poder de convocatoria cuando avisó en redes que iba al Barrio Chino a comprar papas fritas.

Como resultado, cientos de pibes coparon la zona en minutos, el streamer quedó encerrado dentro de un local y la Policía terminó escoltándolo para que pudiera irse. "Spreen armando un caos en menos de una hora nomás por ir al Barrio Chino a comprar 5 Pringles. Me emociona", resumió una fan en X.

image Una semana antes, Spreen causó caos en el Barrio Chino solo por comprar papas fritas. Quedó encerrado y salió escoltado por la Policía.

Desde adentro del comercio, otro video mostró a Spreen detrás de unas rejas improvisadas mientras afuera lo esperaban a los gritos. Y otra usuaria tiró: "Saluden a Spreen que se va a quedar toda la noche encerrado porque de ahí no sale más, la Policía le dijo 'arréglatelas vos papito'". Aunque el momento más honesto lo regaló una señora del lugar, completamente ajena al mundo streamer, que le preguntó simplemente: "Disculpame, ¿todo este quilombo es por vos?".

Aquella escena explica mucho mejor que cualquier informe sociológico lo que está pasando. Spreen ya había sido tendencia mundial cuando debutó unos segundos en Primera con Deportivo Riestra, en aquel partido contra Vélez de 2024 que todavía genera discusión. Ahora pasea perros robot por Puerto Madero y bloquea barrios enteros sin proponérselo.

Lo de Bub no es una excentricidad aislada del streamer santafesino, ilustra el presente de manera bastante clara: influencers que mueven multitudes, robots caminando entre nosotros y una ciudad que todavía está tratando de entender qué hacer con todo eso.

