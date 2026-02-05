Spreen volvió a romper internet, pero esta vez no fue con fútbol ni polémicas: salió a pasear por Puerto Madero con un perro robot como si fuera un vecino más. El streamer dejó a todos desconcertados en el video que ya es viral, y despertó la pregunta que circula en X: ¿es un juego tecnológico u otra provocación más?
VECINOS DESCONCERTADOS
Se viralizó al toque: Spreen sacó a pasear a su perro robot e hizo delirar las redes
Los vecinos de Puerto Madero (y sus mascotas), en shock después de ver a Spreen pasear a su perro robot. El streamer otra vez haciendo de las suyas.
Cómo Spreen paralizó Puerto Madero con Bub, su perro robot
El clip dura unos segundos, circuló primero en X y después rebotó fuerte en TikTok e Instagram. Iván Buhajeruk (o Spreen para todo internet) camina tranquilo, correa en mano, mientras a su lado avanza "Bub", un Unitree Go2, uno de los cuadrúpedos robóticos más avanzados que ofrece el mercado (si tenés la billetera y las ganas).
El bicho no es cualquier chiche: cuesta USD 2.800 (unos 4,1 millones de pesos a valor oficial) más envío, viene con sensor LiDAR 4D de 360° x 96°, detecta obstáculos desde apenas 5 centímetros, tiene modo Rage para liberar toda la potencia de los motores en terrenos complicados, un sistema de inteligencia artificial avanzada que le permite caminar dado vuelta, rodar, trepar obstáculos y recuperar estabilidad, y una batería mejorada en 150%, con hasta 8.000 mAh (15.000 opcional).
Además, suma seguimiento lateral inteligente, mapeo 3D del entorno y un catálogo de movimientos que incluye saltar, sentarse, dar la pata y hasta "festejar".
Básicamente, Bub puede seguir solo a su dueño, esquivar gente y moverse de forma autónoma. Por eso mismo, varios usuarios marcaron algo bastante obvio: la correa era completamente innecesaria. Pero justamente ahí estaba el show: Spreen lo paseó como si fuera un perro de verdad, no lo hizo porque sí.
En los videos se ve a peatones frenando en seco, sacando el celular, riéndose, y a perros de carne y hueso entrando en cortocircuito, sin saber si ladrar, jugar o salir disparados. El streamer incluso se tomó un rato para mostrarle "trucos" del robot a un vecino, como si estuviera en la plaza del barrio.
En X (ex Twitter), las críticas aparecieron rápido, muchos acusándolo de frívolo, de banalizar la tecnología y de elegir un robot en lugar de adoptar un animal. Otros fueron más al hueso: un perro que no siente caminando por una ciudad llena de perros abandonados. Spreen, al respecto, no dijo nada.
Un paseo por el Barrio Chino que terminó con la Policía
Lo del perro robot no fue un hecho aislado. Apenas una semana antes, Spreen ya había demostrado hasta dónde llega hoy su poder de convocatoria cuando avisó en redes que iba al Barrio Chino a comprar papas fritas.
Como resultado, cientos de pibes coparon la zona en minutos, el streamer quedó encerrado dentro de un local y la Policía terminó escoltándolo para que pudiera irse. "Spreen armando un caos en menos de una hora nomás por ir al Barrio Chino a comprar 5 Pringles. Me emociona", resumió una fan en X.
Desde adentro del comercio, otro video mostró a Spreen detrás de unas rejas improvisadas mientras afuera lo esperaban a los gritos. Y otra usuaria tiró: "Saluden a Spreen que se va a quedar toda la noche encerrado porque de ahí no sale más, la Policía le dijo 'arréglatelas vos papito'". Aunque el momento más honesto lo regaló una señora del lugar, completamente ajena al mundo streamer, que le preguntó simplemente: "Disculpame, ¿todo este quilombo es por vos?".
Aquella escena explica mucho mejor que cualquier informe sociológico lo que está pasando. Spreen ya había sido tendencia mundial cuando debutó unos segundos en Primera con Deportivo Riestra, en aquel partido contra Vélez de 2024 que todavía genera discusión. Ahora pasea perros robot por Puerto Madero y bloquea barrios enteros sin proponérselo.
Lo de Bub no es una excentricidad aislada del streamer santafesino, ilustra el presente de manera bastante clara: influencers que mueven multitudes, robots caminando entre nosotros y una ciudad que todavía está tratando de entender qué hacer con todo eso.
